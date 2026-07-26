В Молдове штрафуют водителей с модифицированными глушителями.

С наступлением жаркой погоды люди все чаще держат окна открытыми или проводят время на улице. Однако вместе с более длинными днями увеличивается и уровень шума — от дорожного движения.

Автомобили с модифицированными глушителями или агрессивная манера вождения могут создавать высокий уровень шума, особенно после наступления темноты. Недавно полиция провела проверки для выявления подобных нарушений, сообщила пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) Анна Киселица, передает moldova1.md

«В ходе проверок полицейские выявили шестерых водителей, которые незаконно изменили систему выпуска выхлопных газов, установив глушители, создающие чрезмерный шум. Во всех случаях были сняты регистрационные номерные знаки и применены административные санкции. Кроме того, в одном случае у водителя было изъято водительское удостоверение, а все материалы направлены в суд», — рассказала Анна Киселица в передаче «Zi de Zi» на Radio Moldova.

Лицам, нарушающим общественный покой в ночное время — с 22:00 до 07:00, — грозят штрафы до 900 леев, если речь идет о физических лицах. Для юридических лиц размер санкций может достигать 4 500 леев.

«Законодательство Молдовы защищает право граждан на отдых и тишину. Если ремонтные работы создают чрезмерный шум, особенно в часы, предназначенные для отдыха — в выходные дни или ночью, — и неоднократно нарушают покой жильцов, это может квалифицироваться как нарушение общественного порядка и общественного спокойствия. После обращения граждан сотрудники полиции выезжают на место, проверяют обстоятельства, и если будут установлены признаки административного правонарушения, виновные могут быть оштрафованы», — добавила пресс-секретарь НИОБ.

Помимо дорожного движения и ремонтных работ, источником шума могут быть и другие виды деятельности, например использование техники для ухода за дворами и садами. Независимо от источника шума, каждый случай рассматривается полицией отдельно.

«В подобных случаях, если поступает жалоба, полиция реагирует на основании обращения, а каждая ситуация анализируется индивидуально. Если устанавливается нарушение требований законодательства, применяются меры, предусмотренные Кодексом о правонарушениях», — подчеркнула Анна Киселица.

В то же время Закон о государственном надзоре в сфере общественного здоровья предусматривает, что максимально допустимый уровень шума составляет 55 дБ в дневное время и 45 дБ в ночное время в жилых помещениях.