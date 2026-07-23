theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
23 Июля 2026, 10:09
4 080
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

США запрещают китайские автомобили: под удар попал и Mercedes

Комитет Сената США по торговле одобрил законопроект, который фактически закрывает американский рынок для китайских автопроизводителей. Новые правила могут неожиданно вытеснить с дорог страны даже немецкий бренд Mercedes-Benz.

США запрещают китайские автомобили: под удар попал и Mercedes.
США запрещают китайские автомобили: под удар попал и Mercedes.

Новый документ устанавливает жесткую границу собственности: компаниям, где более 15 процентов акций принадлежат Китаю, запретят работать в США. Mercedes-Benz имеет около 20 процентов пассивных китайских инвестиций, пишет rbc.ua со ссылкой на reuters.com

Сенатор Тед Круз уже предупредил об опасности для немецкого гиганта, а сенатор Берни Морено отметил, что у Mercedes будет время до 2030 года. Компания сможет изменить структуру собственности или получить специальное освобождение от требований.

Конкуренция и поддержка отечественного производителя

В Сенате открыто говорят о лоббизме. Компания General Motors активно поддерживает эти ограничения, хочет вытеснить Mercedes и сделать свой бренд Cadillac более успешным.

Однако политики обещают компромисс: Круз заявил, что полный запрет Mercedes никогда не будет серьезно рассматриваться. Однако законопроект содержит еще одну противоречивую норму: автопроизводители хотят обязать покупать дорогие аккумуляторы у GM. Это может прибавить 5000 долларов к цене каждой машины. Эти деньги, конечно, оплатит покупатели, а не компании.

Доля Polestar и Volvo

Администрация Трампа уже давит на производителя электромобилей Polestar. Компания принадлежит китайскому холдингу Geely. Ее продажи в США могут прекратиться уже с 2027 модельного года.

Бренд Volvo Cars находится в лучшем состоянии. Компания получила разрешение на работу, однако должна подтвердить соответствие новым правилам всей своей линейки.

Не только конкуренция, но и нацбезопасность

Сенаторы США видят угрозу в высоких технологиях из Китая. Современные авто собирают слишком много данных, и теперь под строгий контроль попадут:

  • системы Bluetooth и Wi-Fi;
  • модули сотовой связи;
  • технологии спутниковой навигации.

Вашингтон опасается, что Китай может использовать эти данные для слежки за американцами. Именно поэтому ограничения касаются не только "железа", но и софта.

Возвращение "домой"

Закон уже дает первые результаты – американские концерны начали переносить мощности из Китая обратно в США:

  • Компания GM вернет производство модели Buick Envision к 2028 году.
  • Форд согласился производить китайские модели Lincoln на территории Соединенных Штатов.
  • Подразделение Google Waymo отказалось от платформ Geely в пользу производителей из Детройта.
Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте