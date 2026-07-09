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euronews.com logoeuronews
9 Июля 2026, 08:10
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Криптовалютный регламент ЕС обновят в связи с ростом долларового стейблкоина

В ожидании возможных преобразований в евроблоке полноценно заработал регламент MiCA – единые правила регулирования отрасли, сменившие мозаику национальных режимов.

Криптовалютный регламент ЕС обновят в связи с ростом долларового стейблкоина.
Криптовалютный регламент ЕС обновят в связи с ростом долларового стейблкоина.

На этом фоне компаниям без лицензии запрещено обслуживать пользователей во всех странах Европейской экономической зоны, а это - 27 государств евроблок плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, передает euronews.com

Рынок ждет мощный исход: до запуска MiCA в Европе работали 3167 поставщиков криптоуслуг, к концу июня лицензии получили 244 компании, а остальные остались в серой зоне, решая, стоит ли срочно получать лицензию, приостанавливать работу в ЕС или полностью отказываться от европейских клиентов, отмечают наблюдатели.

MiCA уже устарел

Параллельно этому процессу Еврокомиссия объявила что до 30 сентября будет консультироваться с отраслью по поводу самого регламента MiCA, в пользу более модернизированной версии. Многие законодатели уверены, что его пересмотр неизбежен.

«На этом этапе возвращение к досье представляется неизбежным не только с учётом позиции, высказанной рядом европейских институтов (прежде всего ЕЦБ), но и для того, чтобы учесть последние регуляторные и технологические изменения в мире», — заявил один из дипломатов ЕС.

Пересмотр может затронуть ключевые элементы MiCA, включая регулирование эмитентов криптоактивов, стейблкоинов и криптосервисов.

В ЕС все больше обеспокоены доминированием долларовых стейблкоинов, в которые инвестирует президент Трамп. На этом фоне в евроблоке растет запрос на регулирование отношений с неевропейскими операторами, которые выпускают такие криптоактивы и работают в Европе. Действующая нормативная база ЕС не содержит специальных правил для эмитентов стейблкоинов из третьих стран, представленных на континенте.

Стейблкоины — тип криптовалют, для которых поддерживается фиксированная стоимость, как правило, за счет их привязки к активам, таким как доллар США или золото. Поскольку они функционируют вне традиционной банковской системы, на стейблкоины не распространяются банковские правила. Один и тот же стейблкоин могут выпускать несколько компаний, что делает его регулирование особенно сложным.

Роль стейблкоинов заметно выросла на фоне в последние годы. Общие объёмы глобальных транзакций в 2025 году подскочили на 72 %, достигнув 33 трлн долларов, по данным Artemis Analytics.

В том же году Трамп подписал закон Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS), который устанавливает регуляторную рамку для этих активов. 95% стейблкоинов в мире обеспечены долларом США, и Белый дом явно стремится усилить американскую валюту за счёт новой технологии, позиционируя стейблкоины как один из ключевых инструментов платежей по международным и стратегически важным операциям.

Европа явно не может не реагировать: в конце мая появилась информация о том, что 37 банков Европы объединились для запуска еврового стейблкоина. Чтобы банки успешно освоили свой токен, властям евроблока не обойтись без пересмотра правил.

Источник
euronews.com logoeuronews
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