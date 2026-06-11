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euronews.com logoeuronews
11 Июня 2026, 14:40
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Чемпионат мира по футболу принесёт Португалии до 945 млн евро

Хотя чемпионат мира по футболу и не пройдет в Португалии, он может принести экономике страны до 945 млн евро, говорится в исследовании Португальского института маркетинга (IPAM).

Наклейки, футболки и пиво: ЧМ‑2026 принесёт Португалии до 945 млн евро.
Наклейки, футболки и пиво: ЧМ‑2026 принесёт Португалии до 945 млн евро.

Несмотря на то, что Португалия не будет страной-хозяйкой, страна может получить до 945 миллионов евро благодаря чемпионату мира по футболу 2026 года, говорится в исследовании IPAM – Португальского института маркетингового менеджмента, где анализируется влияние турнира на экономику Португалии, пишет euronews.com

Исследование указывает на структурное изменение экономической модели футбола: экономический эффект больше не зависит от географии, а от того, насколько болельщики, бренды и СМИ способны усиливать значение турнира до, во время и после матчей.

Согласно расчетам, подготовленным Исследовательским центром спортивного маркетинга IPAM, совокупный экономический эффект оценивается в диапазоне от 378 до 945 миллионов евро и будет напрямую зависеть от выступления национальной сборной.

Минимальная оценка, предполагающая участие только на групповом этапе, составляет 378 миллионов евро. В промежуточном сценарии, при выходе в 1/8 финала, эффект может достигнуть 561 миллиона евро. В случае победы сумма способна вырасти до 945 миллионов евро.

По оценкам авторов, рост объясняется четырьмя ключевыми факторами: «Рост покупательной способности; проведение турнира на рынках с высокой экономической мощью (США, Канада и Мексика); расширение чемпионата мира до 48 сборных и 104 матчей и укрепление цифровой экономики как нового источника ценности».

В Исследовательском центре спортивного маркетинга IPAM отмечают, что это будет «самый значительный экономический эффект для Португалии за всю историю», связанный с турниром, который не проводится на ее территории.

«Португалии не обязательно принимать у себя чемпионат мира, чтобы получить ощутимый экономический эффект. Это исследование показывает, что ценность футбола больше не сосредоточена только на стадионе или в стране-хозяйке. Сегодня эффект создается за счет потребления, внимания, цифрового взаимодействия и способности болельщиков усиливать масштаб события», – говорит исполнительный директор IPAM Даниэл Са, цитируемый в пресс-релизе.

Даже чемпионат Европы 2016 года, который сборная Португалии выиграла, принес экономический эффект в 609 миллионов евро – максимальный прогноз на 2026 год превышает эту сумму более чем на 300 миллионов.

Источник
euronews.com logoeuronews
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