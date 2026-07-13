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bfm.ru logobfm
13 Июля 2026, 20:58
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ЕС исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы

Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, рыба «имеет геополитическое значение».

ЕС исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы.
ЕС исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы.

Страны ЕС не стали включать в проект 21-го пакета санкций против России предложенное Еврокомиссией эмбарго на импорт в ЕС рыбы и морепродуктов из России. Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, рыба «имеет геополитическое значение», передает bfm.ru

«Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, отвечая на просьбу журналиста подтвердить сообщения СМИ, что российская рыба полностью исключена странами ЕС из 21-го пакета рестрикций. На встрече он вновь не был утвержден.

«Мы всегда делаем максимально сильные санкционные предложения, зная, что что-то будет исключено, чтобы в итоге иметь все равно сильный пакет», — заявила также Каллас.

Источник
bfm.ru logobfm
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