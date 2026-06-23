ЕС готовит реформу банков к началу 2027 года, чтобы привлечь миллиарды инвестиций.

Еврокомиссия готовит на первый квартал 2027 года реформы, чтобы снять барьеры между банковскими рынками стран ЕС, усилить финансирование бизнеса и снизить зависимость от иностранных банков.

Европейский союз намерен представить новые законодательные инициативы по реформированию банковского сектора. Их цель – снять финансовые барьеры внутри блока и сократить его зависимость от иностранных банков в вопросах критически важного финансирования, говорится в проекте доклада Еврокомиссии, передает euronews.com

Документ, который должны представить 15 июля, закладывает основу более масштабной реформы банковской системы, намеченной на 2027 год.

«Банковский рынок ЕС остается фрагментированным и в отдельных сегментах стал чрезмерно сложным», – говорится в докладе. В результате, уточняет документ, «домохозяйства и предприятия платят за кредит больше, чем должны».

Международные банковские операции внутри ЕС по-прежнему развиты заметно слабее, чем в Соединенных Штатах, несмотря на многолетние усилия по интеграции рынков.

Реформы предлагаются на фоне растущих инвестиционных потребностей Европы. Исследование консалтинговой компании Oliver Wyman, подготовленное в июне по заказу Европейской банковской федерации, оценивает дополнительную потребность блока в инвестициях в 1,4 трлн евро в год – против 800 млрд евро, о которых говорилось в докладе Марио Драги о конкурентоспособности, опубликованном в 2024 году.

Согласно проекту доклада Еврокомиссии, более эффективные банки смогут лучше обеспечивать финансирование критически важных отраслей.

В документе подчеркивается важность снижения зависимости блока от банков, базирующихся за пределами ЕС. В нем говорится, что «банковский сектор ЕС способен играть ключевую роль в финансировании экономики Союза, включая его стратегические приоритеты – оборону, а также цифровой и „зеленый“ переходы».

В документе выделяются три основные задачи, направленные на повышение конкурентоспособности банковского сектора: завершить формирование единого рынка для банков, внедрить международные стандарты для банковской индустрии ЕС и упростить некоторые «чрезмерно сложные и обременительные аспекты отрасли», говорится в докладе.

Доклад содержит предложения по облегчению трансграничных банковских операций – в частности, по более свободному перемещению капитала и ликвидности между государствами-членами и по улучшению механизмов урегулирования банковских банкротств.

Параллельно с реформой и дальнейшей интеграцией банковского сектора в документе оговаривается, что любые изменения должны сопровождаться углублением интеграции европейских рынков капитала.

Переговоры о реформе рынков капитала продолжаются в Брюсселе; блок рассчитывает достичь соглашения к концу года.