Драгу: Прозрачность акционеров банков Молдовы привлекла крупных инвесторов из Европы.

Как сообщила пресс-служба банка, Драгу участвовала в саммите в качестве специального гостя, передает infotag.md

Президент НБМ представила модель структурной реформы банковской системы Молдовы, отметив, что в условиях переплетающихся кризисов банк делает ставку на инновациях и быстрой модернизации финансовой инфраструктуры в качестве решений для экономического восстановления.

«Банковский рынок в Республике Молдова является образцом устойчивости. В региональном контексте, характеризующемся неопределенностью и высокими рисками, 10 лицензированных банков Молдовы демонстрируют надежные финансовые показатели, высокий коэффициент ликвидности и устойчивый уровень достаточности капитала», - заявила Драгу.

По ее словам, полная прозрачность акционеров коммерческих банков Молдовы, достигнутая в последние годы, привлекла крупных европейских инвесторов, что является важным фактором стабильности и поддержки реальной экономики.

Президент НБМ подчеркнула на саммите, что европейская повестка дня НБМ - это не просто цель, а жизненно важные инструменты для снижения затрат, повышения безопасности и восстановления доверия частных инвесторов.

«Мы сосредоточены на открытом диалоге с деловой средой, чтобы превратить текущие вызовы в возможности для роста», - подчеркнула она.