В Румынии тысячи финансовых работников бастуют против закона о зарплатах.

Об этом сообщает Digi24, передает "Европейская правда".

Тысячи работников налоговых служб по всей стране прекратили работу утром четверга, недовольные законом о единой оплате труда, который, по словам протестующих, уменьшит их премии на сумму до 4 тысяч леев (около 760 евро).

Офисы окружных администраций государственных финансов по всей стране закрыты, а на окнах развешаны плакаты с надписями "Бунт за достоинство!" и "День без финансов".

Протесты также охватили территориальные пенсионные фонды и некоторые суды.

Работники финансового сектора требуют введения новой шкалы оплаты труда. Сообщается, что лидеры профсоюзов отправились в Министерство труда для переговоров по закону.

Накануне в столице Румынии Бухаресте тысячи работников сферы здравоохранения также вышли на протест против проекта закона о формировании заработных плат.