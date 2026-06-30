30 Июня 2026, 18:03
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ЕС 1 июля начнет реализацию тарифного соглашения с США
Евросоюз с завтрашнего дня начинает реализацию торгового соглашения с США. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл на брифинге.
По его словам, объединение уложилось в установленный американским президентом Дональдом Трампом крайний срок — 4 июля.
«Сказано — сделано,— заявил Гилл (цитата по AFP).— Евросоюз всегда выполняет свои обязательства по торговым соглашениям».
Представитель ЕК добавил, что Евросоюз «с нетерпением ждет продолжения работы с США» по реализации торговой сделки.