ЕС 1 июля начнет реализацию тарифного соглашения с США

Евросоюз с завтрашнего дня начинает реализацию торгового соглашения с США. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл на брифинге.

ЕС 1 июля начнет реализацию тарифного соглашения с США.