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30 Июня 2026, 18:03
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ЕС 1 июля начнет реализацию тарифного соглашения с США

Евросоюз с завтрашнего дня начинает реализацию торгового соглашения с США. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл на брифинге.

ЕС 1 июля начнет реализацию тарифного соглашения с США.
ЕС 1 июля начнет реализацию тарифного соглашения с США.

По его словам, объединение уложилось в установленный американским президентом Дональдом Трампом крайний срок — 4 июля.

«Сказано — сделано,— заявил Гилл (цитата по AFP).— Евросоюз всегда выполняет свои обязательства по торговым соглашениям». 

Представитель ЕК добавил, что Евросоюз «с нетерпением ждет продолжения работы с США» по реализации торговой сделки.

Источник
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