Экстремальная жара разорвала автобан в Германии.

В последние дни деформации и разрыву из-за воздействия температуры, приближавшейся к +40 ℃, подверглось дорожное покрытие на нескольких полосах автомагистрали А2 на востоке Германии.

В результате легко пострадали два человека, были повреждены около 30 автомобилей, а движение по трассе приостановлено, пишет dw.com

Аналогичные повреждения от высокой температуры были также зафиксированы на трассе А93 в Баварии. По данным Федеральной дорожной компании (Die Autobahn GmbH des Bundes), такого рода повреждения возникают из-за расширения бетона, в первую очередь страдают давно построенные дороги, поскольку современные дорожные конструкции способны выдерживать и такую жару.