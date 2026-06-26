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dw.com logodw
26 Июня 2026, 21:27
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Экстремальная жара разорвала автобан в Германии

В последние дни деформации и разрыву из-за воздействия температуры, приближавшейся к +40 ℃, подверглось дорожное покрытие на нескольких полосах автомагистрали А2 на востоке Германии.

Экстремальная жара разорвала автобан в Германии.
Экстремальная жара разорвала автобан в Германии.

В результате легко пострадали два человека, были повреждены около 30 автомобилей, а движение по трассе приостановлено, пишет dw.com

Аналогичные повреждения от высокой температуры были также зафиксированы на трассе А93 в Баварии. По данным Федеральной дорожной компании (Die Autobahn GmbH des Bundes), такого рода повреждения возникают из-за расширения бетона, в первую очередь страдают давно построенные дороги, поскольку современные дорожные конструкции способны выдерживать и такую жару.

Экстремальная жара разорвала автобан в Германии

Экстремальная жара разорвала автобан в Германии

Источник
dw.com logodw
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