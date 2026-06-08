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bani.md logobani
8 Июня 2026, 12:50
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В Румынии тендер на строительство трассы к Унгенам увяз в жалобах и спорах

Итальянская компания Itinera с минимальным преимуществом выиграла тендер на проектирование и строительство участка автомагистрали Яссы — граница (мост Унгены), последнего отрезка трассы А8, которая соединит Румынию с Молдовой.

В Румынии тендер на строительство трассы к Унгенам увяз в жалобах и спорах.
В Румынии тендер на строительство трассы к Унгенам увяз в жалобах и спорах.

Разница между победителем и главным конкурентом — консорциумом во главе с компанией Construcții Erbașu — составила всего 0,06 балла, сообщает bani.md

Согласно документам, представленным в Национальный совет по рассмотрению жалоб, борьба была крайне напряжённой. Консорциум во главе с компанией Concelex занял третье место, отстав от победителя на 1,29 балла. Испанская компания FCC Construccion стала четвёртой с отставанием в 1,30 балла, а консорциум Far Foundation завершил конкурс с разницей в 2,12 балла.

Однако подписание контракта пока откладывается. Консорциумы, занявшие второе и третье места, подали жалобы на результаты тендера. В ответ Itinera также направила собственную жалобу, потребовав проверить соответствие заявок конкурентов требованиям конкурса.

Итальянская компания утверждает, что предложения соперников содержат нарушения, которые могут привести к их исключению из процедуры, снижению оценки или пересмотру результатов. Кроме того, Itinera намекает на возможные антиконкурентные действия, отмечая, что основные жалобщики сосредоточили критику исключительно на победившей заявке, практически не выдвигая претензий друг к другу.

В своих документах компания также упоминает расследования и судебные разбирательства, связанные с рядом фирм из конкурирующих консорциумов. Речь идёт, в частности, о компаниях Dimex и Frasinul, которые, по данным Itinera, фигурируют в расследованиях румынского антикоррупционного ведомства. Также упоминаются судебные споры компании Conest и вынесенный ранее обвинительный приговор компании Eky Sam по делу о мошенничестве с европейскими фондами.

По мнению итальянской стороны, если контролирующие органы будут тщательно проверять претензии к заявке Itinera, такой же подход должен применяться и к предложениям конкурентов.

Участок Яссы — граница является завершающим звеном автомагистрали А8 и предусматривает работы как на территории Румынии, так и на направлении к мосту через Прут в районе Унген. Стоимость проекта оценивается примерно в 1 миллиард евро. Финансирование планируется обеспечить за счёт европейской программы SAFE.

Источник
bani.md logobani
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