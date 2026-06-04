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4 Июня 2026, 23:52
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Экс-советник Трампа заплатит $2,2 млн за урегулирование уголовного дела против него

Джон Болтон, некогда бывший советником Дональда Трампа по национальной безопасности, а ныне видный критик президента США, заключил сделку по делу о передаче конфиденциальной правительственной информации.

Экс-советник Трампа заплатит $2,2 млн за урегулирование уголовного дела против него.
Экс-советник Трампа заплатит $2,2 млн за урегулирование уголовного дела против него.

Болтон намерен признать себя виновным по одному пункту обвинения в незаконном хранении конфиденциальной информации, связанной с национальной безопасностью. Он также согласился выплатить штраф в размере $2,2 млн, сообщает cnn.com

Как отмечает CNN, признание виновным по одному пункту обвинения может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 0 до 60 месяцев. Источники не уточняют, было ли отсутствие реального тюремного срока одним из условий сделки.

Расследование в отношении Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, началось еще в 2020 году. В июне того года была опубликована книга его воспоминаний «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме». Администрация Дональда Трампа, завершавшего свой первый президентский срок, пыталась всячески помешать публикации книги из-за того, что там якобы содержится секретная информация.

При сменившем господина Трампа на посту президента Джо Байдене следственные действия по делу были приостановлены, но возобновлены вновь после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В октябре прошлого года господину Болтону были предъявлены официальные обвинения.

Министерство юстиции не стало комментировать возможную сделку. Процесс над господином Болтоном должен начаться 26 июня, и на первом заседании может быть объявлено о соглашении.

Источник
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