На предприятии MoldATSA проходят обыски.

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с Антикоррупционной прокуратурой в настоящее время проводят следственные действия в офисе госпредприятия MoldATSA.

Обыски проходят в рамках уголовного дела по подозрению в злоупотреблении служебным положением, совершённом при отягчающих обстоятельствах.

Информацию подтвердили представители НЦБК для портала Agora.

Ситуация с компанией MoldATSA привлекла внимание общественности после того, как бывший директор компании Дмитрий Вангели был отстранен от должности в результате расследования законности и подлинности документов, представленных им в конкурсной документации на должность руководителя учреждения.

Напомним также, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, оказалась в центре скандала, связанного с ее зарплатой на государственном предприятии MoldATSA. Расследование RISE Moldova показало, что менее чем за год работы в качестве пресс-секретаря MoldATSA ей было выплачено более миллиона леев. Согласно расследованию, в 2026 году ее ежемесячное вознаграждение превысило 120 000 леев, что примерно в восемь раз выше средней зарплаты в экономике и почти в четыре раза выше заработной платы президента Майи Санду.