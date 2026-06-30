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agora.md logoagora
30 Июня 2026, 12:48
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На предприятии MoldATSA проходят обыски

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с Антикоррупционной прокуратурой в настоящее время проводят следственные действия в офисе госпредприятия MoldATSA.

На предприятии MoldATSA проходят обыски.
На предприятии MoldATSA проходят обыски.

Обыски проходят в рамках уголовного дела по подозрению в злоупотреблении служебным положением, совершённом при отягчающих обстоятельствах. 

Информацию подтвердили представители НЦБК для портала Agora.

Ситуация с компанией MoldATSA привлекла внимание общественности после того, как бывший директор компании Дмитрий Вангели был отстранен от должности в результате расследования законности и подлинности документов, представленных им в конкурсной документации на должность руководителя учреждения.

Напомним также, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, оказалась в центре скандала, связанного с ее зарплатой на государственном предприятии MoldATSA. Расследование RISE Moldova показало, что менее чем за год работы в качестве пресс-секретаря MoldATSA ей было выплачено более миллиона леев. Согласно расследованию, в 2026 году ее ежемесячное вознаграждение превысило 120 000 леев, что примерно в восемь раз выше средней зарплаты в экономике и почти в четыре раза выше заработной платы президента Майи Санду.

Источник
agora.md logoagora
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