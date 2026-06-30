Суд прекратил дело против Стояногло о неприкосновенности частной жизни.

Суд не обнаружил состава преступления в действиях бывшего генпрокурора Александра Стояногло, который, будучи при исполнении обязанностей, обнародовал информацию из телефона экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря.

По его словам, накануне суд Кишинева закрыл возбужденное против него дело в 2021 году о нарушении неприкосновенности частной жизни. Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь обратился в суд с гражданским иском, обвинив Стояногло в том, что он, «используя служебное положение», получил и обнародовал информацию из телефона Мораря, нарушив таким образом «неприкосновенность частной жизни», сообщает infotag.md

«Суд установил, что вменяемое мне деяние не достигло степени общественной опасности, необходимой для признания его преступлением, и также признал необоснованным предъявленный ко мне гражданский иск», — заявил Стояногло.

Он утверждает также, что в 2021 году «публично, законно и ответственно обнародовал информацию, полученную в том числе при содействии Europol», и тогда это стоило ему должности.

На брифинге в 2021 году Стояногло обнародовал переписку Мораря с представителями гражданского общества и дипломатических миссий. В начале октября 2021 года Александра Стояногло отстранили от должности генерального прокурора. Он был задержан, после чего в отношении Стояногло завели несколько уголовных дел по обвинению в злоупотреблении властью, пассивной коррупции и указанию неверной информации в декларации о доходах и незаконном обогащении. В 2023 году Европейский суд по правам человека признал, что Александра Стояногло отстранили от должности с нарушением процедуры. ЕСПЧ постановил выплатить Стояногло из бюджета Молдовы 3,6 тыс. евро в качестве компенсации за нанесение морального ущерба.