Карина Шуляк из Беларуси, которую называют подругой скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, может получить большую часть его активов.

Об этом пишет The New York Time, сообщает officelife.by

В конце января 2026 года Минюст США опубликовал так называемые файлы Эпштейна. Это более 3 млн страниц документов, включая тысячи видео и сотни тысяч фотографий из уголовного дела о создании глобальной сети сексуальной эксплуатации, в чем обвиняли финансиста Джеффри Эпштейна и его окружение. Громкая публикация спровоцировала обвинения против мировых элит и даже привела к задержаниям видных политиков.

Сейчас же американское издание отмечает, что именно Карина Шуляк была последним человеком, которому перед своей смертью бизнесмен позвонил из тюрьмы в августе 2019 года. Она переехала в Нью-Йорк по студенческой визе в 2010 году, чтобы выучиться на стоматолога. А спустя девять месяцев после переезда в США одна из девушек-скаутов Джеффри Эпштейна предложила Карине встретиться с ним в его особняке на Манхэттене в Нью-Йорке. Сообщают, что именно финансист помог Шуляк в 2012 году поступить в университет, которому Эпштейн пожертвовал $210 тыс. Позднее он якобы помог Карине и с американским гражданством, которое удалось получить благодаря фиктивному браку, просуществовавшему с 2013 по 2019 год. Сейчас Карина работает стоматологом в Соединенных Штатах.

Согласно обнародованным файлам Эпштейна, Карина Шуляк помогала финансисту управлять его владениями и участвовала в покупке недвижимости. Незадолго до своей смерти финансист изменил свое завещание, переписав на белоруску большую часть состояния, которое оценивается почти в $600 млн.

В итоге многочисленные исковые претензии значительно сократили посмертный капитал финансиста, но, по различным оценкам, как минимум $100 млн, вероятно, достанутся 37-летней Карине Шуляк. В том числе она может унаследовать бриллиантовое кольцо в 33 карата.

Джеффри Эпштейн умер в тюрьме в возрасте 66 лет, дожидаясь суда. По одной из версий, он совершил самоубийство в камере, по другой — финансиста убили, чтобы он не раскрыл имен своих высокопоставленных клиентов.