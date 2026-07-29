Белоруска, которая была девушкой Эпштейна, унаследует его миллионы
Карина Шуляк из Беларуси, которую называют подругой скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, может получить большую часть его активов.
Об этом пишет The New York Time, сообщает officelife.by
В конце января 2026 года Минюст США опубликовал так называемые файлы Эпштейна. Это более 3 млн страниц документов, включая тысячи видео и сотни тысяч фотографий из уголовного дела о создании глобальной сети сексуальной эксплуатации, в чем обвиняли финансиста Джеффри Эпштейна и его окружение. Громкая публикация спровоцировала обвинения против мировых элит и даже привела к задержаниям видных политиков.
Сейчас же американское издание отмечает, что именно Карина Шуляк была последним человеком, которому перед своей смертью бизнесмен позвонил из тюрьмы в августе 2019 года. Она переехала в Нью-Йорк по студенческой визе в 2010 году, чтобы выучиться на стоматолога. А спустя девять месяцев после переезда в США одна из девушек-скаутов Джеффри Эпштейна предложила Карине встретиться с ним в его особняке на Манхэттене в Нью-Йорке. Сообщают, что именно финансист помог Шуляк в 2012 году поступить в университет, которому Эпштейн пожертвовал $210 тыс. Позднее он якобы помог Карине и с американским гражданством, которое удалось получить благодаря фиктивному браку, просуществовавшему с 2013 по 2019 год. Сейчас Карина работает стоматологом в Соединенных Штатах.
Согласно обнародованным файлам Эпштейна, Карина Шуляк помогала финансисту управлять его владениями и участвовала в покупке недвижимости. Незадолго до своей смерти финансист изменил свое завещание, переписав на белоруску большую часть состояния, которое оценивается почти в $600 млн.
В итоге многочисленные исковые претензии значительно сократили посмертный капитал финансиста, но, по различным оценкам, как минимум $100 млн, вероятно, достанутся 37-летней Карине Шуляк. В том числе она может унаследовать бриллиантовое кольцо в 33 карата.
Джеффри Эпштейн умер в тюрьме в возрасте 66 лет, дожидаясь суда. По одной из версий, он совершил самоубийство в камере, по другой — финансиста убили, чтобы он не раскрыл имен своих высокопоставленных клиентов.