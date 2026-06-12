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dw.com logodw
12 Июня 2026, 09:59
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Экс-президент Южной Кореи приговорен еще к 30 годам тюрьмы

Центральный окружной суд Сеула признал Юн Сок Ёля виновным в помощи противнику и злоупотреблении властью. Дело касается отправки дронов в КНДР. Ранее экс-президента Южной Кореи уже приговорили к пожизненному заключению.

Экс-президент Южной Кореи приговорен еще к 30 годам тюрьмы.
Экс-президент Южной Кореи приговорен еще к 30 годам тюрьмы.

Центральный окружной суд Сеула в пятницу, 12 июня, приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к 30 годам лишения свободы по делу об отправке БПЛА в Северную Корею. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, 65-летний бывший глава государства был признан виновным в помощи противнику и злоупотреблении властью, пишет dw.com

Согласно обвинительному заключению, Юн Сок Ёль в октябре 2024 года распорядился направить боевые беспилотники в воздушное пространство Пхеньяна. Прокуратура утверждает, что это было сделано, чтобы создать повод для введения военного положения в стране. Экс-глава государства отрицает обвинения.

Попытка Юн Сок Ёля ввести военное положение в Южной Корее

Попытка бывшего президента ввести военное положение в Южной Корее в декабре 2024 года провалилась из-за сопротивления парламента. Инцидент привел к отстранению Юн Сок Ёля от должности и глубоко расколол южнокорейское общество.

Всего в связи с попыткой ввести в стране военное положение против экс-президента было возбуждено восемь уголовных дел. В феврале 2026 года Центральный окружной суд Сеула приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению, обвинив в злоупотреблении властью и подстрекательстве к мятежу. Прокуратура запрашивала для него смертную казнь. Юн Сок Ёль обжаловал приговор.

Источник
dw.com logodw
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