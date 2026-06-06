Экс-министр сельского хозяйства Бумаков возглавил PSDE.

Его избрание произошло после периода внутренней реорганизации партии, сообщает ipn.md

В своей речи перед делегатами новый лидер PSDE выступил за укрепление партии и сближение её с гражданами. Василе Бумаков отметил необходимость продвижения политики, ориентированной на экономическое развитие, социальную справедливость и европейскую интеграцию. Он также подчеркнул важность укрепления территориальных организаций и подготовки партии к будущим выборам.

Съезд также избрал двух первых вице-председателей партии — Иона Сула и Александру Кауя.

Василе Бумаков — известный специалист в области сельского хозяйства и имеет большой опыт работы в государственном управлении. Он занимал пост министра сельского хозяйства в период с 2011 по 2015 год, а также был послом Республики Молдова в Японии и Южной Корее. С марта 2026 года он является вице-президентом PSDE.

Участники съезда также утвердили основные направления деятельности партии. Партия объявила, что сосредоточится на модернизации партии, диалоге с гражданами и продвижении социал-демократической и проевропейской политики, которая позволит решить экономические и социальные проблемы страны.