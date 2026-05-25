theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
25 Мая 2026, 23:08
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минздрав Испании подтвердил ещё один случай хантавируса: двое заражённых в карантине

Министерство здравоохранения Испании подтвердило новый подтверждённый случай заражения хантавирусом среди испанцев, которые остаются на карантине в Центральном военном госпитале «Гомес Улья» в Мадриде после вспышки.

Минздрав Испании подтверждает ещё один случай хантавируса: двое заражённых в карантине.
Минздрав Испании подтверждает ещё один случай хантавируса: двое заражённых в карантине.

После этого подтверждения число положительных случаев среди эвакуированных с судна пассажиров из Испании увеличилось до двух, передает euronews.com

Новый положительный результат выявлен у одного из людей, отнесённых к близким контактам первоначального очага, который уже находился в изоляции и под медицинским наблюдением в соответствии с протоколами, установленными Системой раннего оповещения и быстрого реагирования. По данным санитарных властей, случай был обнаружен в ходе регулярных ПЦР‑тестов и не означает повышения риска для населения в целом.

Оставшиеся 12 граждан Испании продолжают находиться на карантине и под медицинским наблюдением, при этом Минздрав сохраняет предусмотренные меры изоляции до истечения 42 дней, установленных международными протоколами.

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте