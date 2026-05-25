Минздрав Испании подтвердил ещё один случай хантавируса: двое заражённых в карантине

После этого подтверждения число положительных случаев среди эвакуированных с судна пассажиров из Испании увеличилось до двух, передает euronews.com

Новый положительный результат выявлен у одного из людей, отнесённых к близким контактам первоначального очага, который уже находился в изоляции и под медицинским наблюдением в соответствии с протоколами, установленными Системой раннего оповещения и быстрого реагирования. По данным санитарных властей, случай был обнаружен в ходе регулярных ПЦР‑тестов и не означает повышения риска для населения в целом.

Оставшиеся 12 граждан Испании продолжают находиться на карантине и под медицинским наблюдением, при этом Минздрав сохраняет предусмотренные меры изоляции до истечения 42 дней, установленных международными протоколами.