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euronews.com logoeuronews
9 Июля 2026, 23:11
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ЕК ужесточит доступ на рынок иностранным компаниям, представляющим риск вмешательства

Еврокомиссия намерена представить в сентябре проект регламента, в котором предлагается ужесточить доступ на рынок ЕС.

ЕК ужесточит доступ на рынок иностранным компаниям, представляющим риск вмешательства.
ЕК ужесточит доступ на рынок иностранным компаниям, представляющим риск вмешательства.

Среди прочего государственным заказчикам будет разрешено отстранять от участия в госзакупках иностранные компании, представляющие риск вмешательства, говорится в документе, передает euronews.com

Инициатива возникла в связи с обострением геополитической напряжённости, растущих опасений по поводу утечек данных из чувствительных государственных служб в Пекин и Вашингтон, а также использования в качестве рычага давления зависимости ЕС от поставок редкоземельных металлов и технологической продукции из Китая.

В проекте документа предлагается, чтобы «государственные заказчики принимали надлежащие меры, где это необходимо, на любом этапе процедуры закупки - от планирования и консультаций с рынком до заключения и исполнения контракта, - для обеспечения защиты интересов Союза в области безопасности и общественной безопасности».

В документе уточняется, что угрозы безопасности или общественной безопасности в рамках госзаказа могут исходить от компаний, чья «структура собственности, контроля или финансирования» несет в себе «риски неправомерного вмешательства или влияния на них», а также от компаний, «подпадающих под действие законодательства третьих стран [...] которое может вынуждать раскрывать конфиденциальную информацию или вмешиваться в исполнение контракта».

Наконец, государственным заказчикам могут разрешить вводить европейское предпочтение при госзакупках, хотя проект регламента не делает его обязательным.

Подобные положения могут закрепить разворот ЕС к протекционистской стратегии «Сделано в Европе», которую Еврокомиссия еще в марте предложила для стратегических отраслей, таких как чистые технологии, автомобилестроение и энергоёмкие производства.

Эксперты отмечают, что риски иностранного вмешательства и передачи данных в последние годы обострились: США и Китай приняли законы, позволяющие им требовать от компаний под их юрисдикцией передачи данных, хранящихся в ЕС.

Ряд европейских правительств уже предпринимают шаги для снижения этих рисков. В апреле французское правительство расторгло контракт с Microsoft на защиту медицинских данных граждан Франции, а в июне заменило американскую технологическую компанию Palantir на французскую ChapsVision для обработки конфиденциальной информации, которой располагает внутреннее разведывательное ведомство страны — Главное управление внутренней безопасности.

За последние несколько лет ряд стран ЕС, включая Германию, Францию, Италию и Данию, также отменили или отказали в государственных контрактах китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei из-за опасений в сфере безопасности.

Проект регламента также направлен на защиту «критически важной инфраструктуры, ключевых цепочек поставок, критических технологий или жизненно важных услуг, обеспечение устойчивости к физическим, кибер- и гибридным угрозам, а также предотвращение и защиту от рисков их нарушения, в том числе вследствие вредной стратегической зависимости от поставщиков из третьих стран».

В прошлом году Китай прекратил поставки в ЕС редкоземельных металлов, которые имеют ключевое значение для зелёных технологий и оборонного сектора. Он также запретил базирующейся в Нидерландах компании Nexperia, принадлежащей китайской Wingtech, импортировать китайские чипы, необходимые автомобильной промышленности ЕС.

Источник
euronews.com logoeuronews
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