ЕК ужесточит доступ на рынок иностранным компаниям, представляющим риск вмешательства.

Еврокомиссия намерена представить в сентябре проект регламента, в котором предлагается ужесточить доступ на рынок ЕС.

Среди прочего государственным заказчикам будет разрешено отстранять от участия в госзакупках иностранные компании, представляющие риск вмешательства, говорится в документе, передает euronews.com

Инициатива возникла в связи с обострением геополитической напряжённости, растущих опасений по поводу утечек данных из чувствительных государственных служб в Пекин и Вашингтон, а также использования в качестве рычага давления зависимости ЕС от поставок редкоземельных металлов и технологической продукции из Китая.

В проекте документа предлагается, чтобы «государственные заказчики принимали надлежащие меры, где это необходимо, на любом этапе процедуры закупки - от планирования и консультаций с рынком до заключения и исполнения контракта, - для обеспечения защиты интересов Союза в области безопасности и общественной безопасности».

В документе уточняется, что угрозы безопасности или общественной безопасности в рамках госзаказа могут исходить от компаний, чья «структура собственности, контроля или финансирования» несет в себе «риски неправомерного вмешательства или влияния на них», а также от компаний, «подпадающих под действие законодательства третьих стран [...] которое может вынуждать раскрывать конфиденциальную информацию или вмешиваться в исполнение контракта».

Наконец, государственным заказчикам могут разрешить вводить европейское предпочтение при госзакупках, хотя проект регламента не делает его обязательным.

Подобные положения могут закрепить разворот ЕС к протекционистской стратегии «Сделано в Европе», которую Еврокомиссия еще в марте предложила для стратегических отраслей, таких как чистые технологии, автомобилестроение и энергоёмкие производства.

Эксперты отмечают, что риски иностранного вмешательства и передачи данных в последние годы обострились: США и Китай приняли законы, позволяющие им требовать от компаний под их юрисдикцией передачи данных, хранящихся в ЕС.

Ряд европейских правительств уже предпринимают шаги для снижения этих рисков. В апреле французское правительство расторгло контракт с Microsoft на защиту медицинских данных граждан Франции, а в июне заменило американскую технологическую компанию Palantir на французскую ChapsVision для обработки конфиденциальной информации, которой располагает внутреннее разведывательное ведомство страны — Главное управление внутренней безопасности.

За последние несколько лет ряд стран ЕС, включая Германию, Францию, Италию и Данию, также отменили или отказали в государственных контрактах китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei из-за опасений в сфере безопасности.

Проект регламента также направлен на защиту «критически важной инфраструктуры, ключевых цепочек поставок, критических технологий или жизненно важных услуг, обеспечение устойчивости к физическим, кибер- и гибридным угрозам, а также предотвращение и защиту от рисков их нарушения, в том числе вследствие вредной стратегической зависимости от поставщиков из третьих стран».

В прошлом году Китай прекратил поставки в ЕС редкоземельных металлов, которые имеют ключевое значение для зелёных технологий и оборонного сектора. Он также запретил базирующейся в Нидерландах компании Nexperia, принадлежащей китайской Wingtech, импортировать китайские чипы, необходимые автомобильной промышленности ЕС.