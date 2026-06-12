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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Июня 2026, 17:36
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Еврокомиссия одобрила почти €12 млн госпомощи итальянскому производителю пармезана

Еврокомиссия согласовала предоставление Италией госпомощи на 12 млн евро производителю традиционных сыров, в том числе известного пармезана.

Еврокомиссия одобрила почти €12 млн госпомощи итальянскому производителю пармезана.
Еврокомиссия одобрила почти €12 млн госпомощи итальянскому производителю пармезана.

Европейская комиссия согласовала предоставление Италией 11,9 млн евро в виде прямого гранта на поддержку инвестиционного проекта для производства традиционных итальянских сыров, в частности грана падано и пармезана (Grana Padano, Parmigiano Reggiano), передает eurointegration.com.ua

Средства получит компания Zanetti S.p.A. для модернизации производственной линии, что должно в том числе уменьшить энергозатраты на процесс производства.

Еврокомиссия проверила план предоставления помощи на соответствие правилам ЕС относительно госпомощи бизнесу и признала ее уместной, пропорциональной и такой, что будет иметь ограниченное влияние на конкуренцию и торговлю на европейском рынке.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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