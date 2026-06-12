Еврокомиссия одобрила почти €12 млн госпомощи итальянскому производителю пармезана.

Европейская комиссия согласовала предоставление Италией 11,9 млн евро в виде прямого гранта на поддержку инвестиционного проекта для производства традиционных итальянских сыров, в частности грана падано и пармезана (Grana Padano, Parmigiano Reggiano), передает eurointegration.com.ua

Средства получит компания Zanetti S.p.A. для модернизации производственной линии, что должно в том числе уменьшить энергозатраты на процесс производства.

Еврокомиссия проверила план предоставления помощи на соответствие правилам ЕС относительно госпомощи бизнесу и признала ее уместной, пропорциональной и такой, что будет иметь ограниченное влияние на конкуренцию и торговлю на европейском рынке.