Еврокомиссия готова начать переговоры с Молдовой по экологическому кластеру.

Европейская комиссия заявила о готовности поддержать Республику Молдова в ускорении переговоров по главе 27 «Окружающая среда и изменение климата» в рамках процесса евроинтеграции.

Об этом говорилось на пресс-конференции 29 июня в Кишинёве, передает moldova1.md

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, водной устойчивости и экономики замкнутого цикла Йессика Росвалл отметила, что «зелёный переход» является ключевым ориентиром для Молдовы на пути в Европейский союз, а реализуемые реформы должны приносить пользу обществу, а не ограничиваться формальным выполнением обязательств.

Она подчеркнула, что ЕС готов поддержать страну через План экономического роста в размере 1,9 млрд евро, однако часть финансирования должна обеспечиваться также за счёт внутренних ресурсов и частного сектора.

«Реформы должны быть действительно выполнены», — заявила еврокомиссар, добавив, что экологический кластер является одним из самых сложных в процессе интеграции.

Министр окружающей среды Григоре Хадждер сообщил, что Молдова ускоряет процесс гармонизации экологического законодательства с нормами ЕС. По его словам, реформы направлены на улучшение качества воды и воздуха, модернизацию систем управления отходами и развитие зелёной инфраструктуры.

Он также отметил важность инвестиций в экологические проекты и продолжение программы лесоразведения, а также подготовку к модернизации системы управления отходами с 2027 года.

В ходе обсуждений стороны подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества и экспертной поддержки для продвижения реформ, необходимых для открытия переговоров по экологическому кластеру.

29 июня в Кишинёве также прошёл форум Green Finance and Investment Forum Moldova, посвящённый вопросам финансирования зелёных проектов и перехода к устойчивой экономике.