ЕИБ выдаст Airbus крупнейший в истории кредит на 3 млрд евро.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделяет 3 млрд евро кредита компании Airbus, что, по словам банка, ставит целью укрепить промышленную базу Европы в условиях глобальной конкуренции со стороны таких стран, как США и Китай.

В частности, компания Airbus подписала с ЕИБ соглашение о предоставлении начального кредита на сумму 1 млрд евро в рамках более широкого пакета финансирования на сумму 3 млрд евро, передает eurointegration.com.ua

"Соглашение направлено на развитие технологического преимущества европейского лидера в коммерческой и оборонной авиации. Она непосредственно будет способствовать укреплению технологического лидерства Европы и ее производственного мастерства, что является основой экономической безопасности", – говорится в заявлении банка.

Финансирование поддержит запланированные инвестиции Airbus до 2030 года в передовые технологии и интегрированные системы для коммерческой авиации, а также системы безопасности и обороны.

Благодаря конкретным инвестиционным проектам во Франции, Германии и Испании оно расширит аэрокосмическую и оборонную экосистемы Европы.

Финансирование в 3 млрд евро является крупнейшим корпоративным кредитом, когда-либо одобренным ЕИБ.