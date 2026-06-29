theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Июня 2026, 19:36
20
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ЕИБ выдаст Airbus крупнейший в истории кредит на 3 млрд евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделяет 3 млрд евро кредита компании Airbus, что, по словам банка, ставит целью укрепить промышленную базу Европы в условиях глобальной конкуренции со стороны таких стран, как США и Китай.

ЕИБ выдаст Airbus крупнейший в истории кредит на 3 млрд евро.
ЕИБ выдаст Airbus крупнейший в истории кредит на 3 млрд евро.

В частности, компания Airbus подписала с ЕИБ соглашение о предоставлении начального кредита на сумму 1 млрд евро в рамках более широкого пакета финансирования на сумму 3 млрд евро, передает eurointegration.com.ua

"Соглашение направлено на развитие технологического преимущества европейского лидера в коммерческой и оборонной авиации. Она непосредственно будет способствовать укреплению технологического лидерства Европы и ее производственного мастерства, что является основой экономической безопасности", – говорится в заявлении банка.

Финансирование поддержит запланированные инвестиции Airbus до 2030 года в передовые технологии и интегрированные системы для коммерческой авиации, а также системы безопасности и обороны.

Благодаря конкретным инвестиционным проектам во Франции, Германии и Испании оно расширит аэрокосмическую и оборонную экосистемы Европы.

Финансирование в 3 млрд евро является крупнейшим корпоративным кредитом, когда-либо одобренным ЕИБ.

ЕИБ выдаст Airbus крупнейший в истории кредит на 3 млрд евро

ЕИБ выдаст Airbus крупнейший в истории кредит на 3 млрд евро

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте