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politia.md logopolitia
17 Июня 2026, 20:40
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В Резине мошенники убедили мужчину взять кредит на 320 тысяч леев

В Резине полиция задержала двух мужчин в возрасте 29 и 41 года, подозреваемых в участии в мошеннической схеме «ложный звонок из банка».

В Резине мошенники убедили мужчину взять кредит на 320 тысяч леев.
В Резине мошенники убедили мужчину взять кредит на 320 тысяч леев.

Они пытались получить 320 тысяч леев, которые жертва оформила в кредит под давлением аферистов.

По данным правоохранителей, 38-летнему мужчине сначала позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и сообщили о якобы подозрительных операциях на его счете. Затем с ним связались другие лица, назвавшиеся представителями СИБ и Национального банка Молдовы.

Под предлогом защиты денежных средств злоумышленники убедили мужчину оформить кредит на 320 тысяч леев и подготовить деньги для передачи.

Когда мошенники сообщили, что за наличными приедет курьер, мужчина заподозрил обман и обратился в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемых с поличным в момент, когда они прибыли за деньгами. Автомобиль, на котором передвигались мужчины, был конфискован.

Расследование продолжается. В полиции вновь напомнили, что банки и государственные учреждения не требуют по телефону оформлять кредиты, переводить деньги или передавать их третьим лицам.

Источник
politia.md logopolitia
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