Житель Кагула едва не взял в кредит 900 тысяч леев по указке мошенников.

По данным правоохранителей, всё началось с обычного на первый взгляд звонка по поводу якобы ожидаемой посылки. Позже с мужчиной связались через Telegram люди, представившиеся сотрудниками «Киберполиции» и Службы информации и безопасности Республики Молдова, передает noi.md

Используя методы манипуляции и злоупотребляя доверием, мошенники убедили его оформить кредит на сумму 900 тысяч леев. Во время оформления займа супруга мужчины заподозрила неладное и незамедлительно обратилась в полицию.

Благодаря оперативному вмешательству правоохранителей мужчине объяснили, что он стал жертвой мошеннической схемы.

Преступление удалось предотвратить до того, как был нанесён какой-либо материальный ущерб. Полиция призывает граждан сохранять бдительность, не сообщать неизвестным лицам личные данные и немедленно прекращать разговоры, если собеседники требуют оформить кредит, перевести деньги или предоставить доступ к банковским счетам.

При малейших подозрениях на мошенничество следует незамедлительно обращаться в полицию.