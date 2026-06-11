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noi.md logonoi
11 Июня 2026, 21:54
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Житель Кагула едва не взял в кредит 900 тысяч леев по указке мошенников

Сотрудники полиции Кагула предотвратили крупное мошенничество, спасая 62-летнего мужчину от финансовых потерь в размере 900 тысяч леев.

Житель Кагула едва не взял в кредит 900 тысяч леев по указке мошенников.
Житель Кагула едва не взял в кредит 900 тысяч леев по указке мошенников.

По данным правоохранителей, всё началось с обычного на первый взгляд звонка по поводу якобы ожидаемой посылки. Позже с мужчиной связались через Telegram люди, представившиеся сотрудниками «Киберполиции» и Службы информации и безопасности Республики Молдова, передает noi.md

Используя методы манипуляции и злоупотребляя доверием, мошенники убедили его оформить кредит на сумму 900 тысяч леев. Во время оформления займа супруга мужчины заподозрила неладное и незамедлительно обратилась в полицию. 

Благодаря оперативному вмешательству правоохранителей мужчине объяснили, что он стал жертвой мошеннической схемы. 

Преступление удалось предотвратить до того, как был нанесён какой-либо материальный ущерб. Полиция призывает граждан сохранять бдительность, не сообщать неизвестным лицам личные данные и немедленно прекращать разговоры, если собеседники требуют оформить кредит, перевести деньги или предоставить доступ к банковским счетам. 

При малейших подозрениях на мошенничество следует незамедлительно обращаться в полицию.

Источник
noi.md logonoi
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