Египет будет поставлять кипрский газ в Европу по сделке с QatarEnergy.

Это знак того, что Египет становится главным энергетическим хабом Восточного Средиземноморья, передает euronews.com

QatarEnergy подписала соглашение с ExxonMobil и Министерством нефти и минеральных ресурсов Египта о возможной разработке и экспорте газа, обнаруженного у берегов Кипра, с использованием существующей египетской инфраструктуры.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный министром нефти Каримом Бадави, ставит катарскую государственную энергетическую компанию в центр более масштабных усилий по увязке кипрских морских газовых месторождений с египетскими экспортными мощностями и европейскими покупателями.

В QatarEnergy заявили, что в рамках соглашения будут изучаться перспективы дальнейшего роста и коммерческие схемы с использованием газовой инфраструктуры Египта, которая обслуживает как внутренний рынок, так и международных потребителей.

На Кипре нет собственных мощностей по сжижению газа, поэтому сырьё с его морских месторождений должно сначала поступать по подводным трубопроводам в Египет, где его перерабатывают и сжижают, прежде чем отправить на европейские рынки.

Кипр уже более десяти лет пытается превратить свои офшорные открытия в коммерческий экспорт, а президент Никос Христодулидис заявил, что последние одобрения знаменуют переломный момент: страна переходит от разведки к эксплуатации своих природных газовых ресурсов.

Египет становится воротами для поставок кипрского газа в Европу

Египет уже закрепил за собой ключевую роль в этом плане. В апреле партнёры по кипрскому месторождению «Афродита» подписали 15-летнее соглашение о продаже всего извлекаемого природного газа из пласта египетской государственной газовой компании Egyptian Natural Gas Holding Company с опцией продления ещё на пять лет.

Это соглашение, вместе с подписанным в четверг, показывает, как Египет становится главным каналом вывоза кипрского газа. Документ также основывается на существующем партнёрстве QatarEnergy и ExxonMobil на Кипре.

Обе компании являются партнёрами по блоку 10, где открытое в 2019 году месторождение Glaucus, оцениваемое примерно в 3,7 трлн кубических футов газа, считается одной из самых значимых морских находок Кипра.

Второе месторождение в том же блоке, Pegasus, было обнаружено в 2025 году, а в марте консорциум официально признал оба месторождения коммерчески рентабельными, оценив их совокупные запасы примерно в 7 трлн кубических футов.

Глава QatarEnergy Саад Шерида Аль Кааби назвал соглашение важным шагом к углублению регионального энергетического сотрудничества во всём Восточном Средиземноморье.

Этот маршрут может оказаться важным и для Европы, которая после вторжения России в Украину ищет более диверсифицированные поставки газа на фоне нарушенных прежних энергетических потоков. Кипрский газ вряд ли в одиночку изменит энергетический баланс Европы, но он может добавить ещё один источник поставок из Восточного Средиземноморья.

План пока находится на ранней стадии. Окончательное инвестиционное решение ещё не принято, а такие детали, как конфигурация инфраструктуры и коммерческие условия, предстоит согласовать.

Если намеченная на 2028 год цель будет достигнута, это станет первыми экспортными поставками газа с Кипра и откроет новый маршрут снабжения Европы.