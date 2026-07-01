Экспорт газа из Румынии в Молдову резко вырос на 30%.

Прямой экспорт газа из Румынии в Республику Молдова за последнюю неделю увеличился примерно на треть — с 2–2,1 млн кубометров до 3 млн кубометров в сутки.

Рост поставок связан с аномальной жарой. Молдова использует природный газ для выработки электроэнергии, которая, в свою очередь, обеспечивает работу кондиционеров, охлаждающих жилые дома и здания, где работают люди, сообщает economedia.ro

Молдова полностью зависит от поставок газа из Румынии с тех пор, как отказалась от долгосрочного контракта с «Газпромом». Кроме того, газотранспортная сеть соседней страны находится под контролем румынской компании Transgaz, а Румыния также предоставляет мощности для хранения молдавского газа в преддверии зимнего сезона.

Что касается газовых потоков через Румынию, то собственная добыча газа в стране уже несколько месяцев остается сниженной. Чтобы компенсировать дефицит внутреннего производства в размере 2–3 млн кубометров и одновременно сохранить приемлемые темпы закачки газа в хранилища к зиме, Румыния продолжает импортировать значительные объемы топлива — более 10 млн кубометров в сутки, что является высоким показателем для летнего периода.

Импорт осуществляется через Болгарию по двум пунктам — Негру-Водэ и Джурджу, суммарный объем поставок превышает 10 млн кубометров в сутки.

Транзит газа в Венгрию осуществляется практически на максимально допустимом уровне — 5,7 млн кубометров в сутки при максимальной пропускной способности газопровода Арад — Сегед в 7,1 млн кубометров.

Газовые хранилища Румынии заполнены на 49%. По этому показателю страна занимает шестое место в Европе (или фактически четвертое, если не учитывать Испанию и Португалию, где из-за мягкого климата газовые хранилища практически остаются заполненными круглый год).

Потребление газа в самой Румынии сейчас остается низким — немногим более 20 млн кубометров в сутки. Газовые теплоэлектростанции вырабатывают сравнительно небольшой объем электроэнергии — около 700 МВт, население также потребляет немного газа, а промышленный спрос остается слабым, поскольку завод по производству удобрений Azomureș по-прежнему не возобновил работу.