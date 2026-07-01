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delo.ua logodelo
1 Июля 2026, 10:26
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Еврокомиссия исключила возможность возобновления импорта газа из России

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен.

Еврокомиссия исключила возможность возобновления импорта газа из России.
Еврокомиссия исключила возможность возобновления импорта газа из России.

"Восстановление импорта российского газа в Европейский союз? Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RePowerEU. Вернуться назад невозможно. И мы очень четко заявили об этом на политическом уровне. Напротив, мы сейчас в процессе диверсификации поставок и отказа от них без сожаления", — подчеркнула она, комментируя призывы отдельных европейских политсил, сообщает delo.ua

Представитель ЕК также сообщила, что в этом месяце Брюссель преодолел очередной важный этап энергетического разрыва с Москвой — официально вступил в силу запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.

Следующие фазы внедрения санкционных ограничений и окончательного сворачивания импорта голубого топлива из РФ запланированы на январь и сентябрь 2027 года.

Таким образом, вся нормативно правовая база ЕС направлена на планомерное вытеснение российских энергоресурсов с европейского рынка без права на пересмотр решений.

Напомним, регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.

В то же время Европейский союз может начать следующий отопительный сезон с минимальным уровнем запасов газа в подземных хранилищах за последние 15 лет. Из-за медленных темпов наполнения европейские газохранилища к концу сезона закачки будут заполнены всего на 76%.

Источник
delo.ua logodelo
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