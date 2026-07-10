Круизному лайнеру ЛГБТК запретили заходить в Египет.

Ранее аналогичный отказ поступил от Турции во время круиза "Афины – Венеция".

Круизный лайнер The Scarlet Lady, арендованный туристической компанией Atlantis Events, специализирующейся на путешествиях для представителей ЛГБТК+-сообщества, не получил разрешения на заход в египетский порт. Как сообщает Daily Mail, это произошло всего через несколько дней после того, как Турция также отказала судну в заходе в свои порты, пишет unian.net

Об отмене стоянки около двух тысяч пассажиров узнали утром, когда у дверей их кают появилось официальное уведомление. Причины такого решения египетская сторона не объяснила.

Президент и генеральный директор Atlantis Events Рич Кэмпбелл заявил, что такая новость стала неожиданностью как для компании, так и для самих туристов. По его словам, ранним утром операторам сообщили, что The Scarlet Lady не разрешат войти в территориальные воды Египта, поэтому запланированная остановка в Александрии была отменена.

Кемпбелл отметил, что многие пассажиры с нетерпением ждали именно этого пункта маршрута. Он напомнил, что аналогичный круиз компания успешно осуществила в прошлом году без каких-либо проблем, поэтому нынешний отказ стал неожиданным. По его словам, команды Atlantis Events и Virgin Voyages приложили максимум усилий, чтобы остановка в Александрии все же состоялась

После отказа Турции маршрут пришлось изменить

Египет должен был стать новой остановкой после того, как Турция отказалась принимать лайнер во время круиза "Афины – Венеция", организованного специально для ЛГБТК+-туристов.

Судно отправилось в рейс 5 июля и должно было посетить курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря и Стамбул. Однако турецкие власти заявили, что лайнер был зафрахтован группами, чье поведение, по их мнению, "не соответствует структуре общества и моральным ценностям страны".

В заявлении также отмечалось, что запланированный визит вызвал значительный общественный резонанс, поэтому местные власти исключили возможность проведения подобного мероприятия.

В Египте гомосексуальность не запрещена, но тема остается табуированной

Хотя однополые отношения в Египте формально не являются незаконными, общество остается довольно консервативным. В стране регулярно применяются законы об "аморальном поведении" и "разврате", которые могут использоваться для преследования представителей ЛГБТК+.

Подобная ситуация и в Турции: гомосексуальность там легальна, однако власти неоднократно демонстрировали консервативное отношение к ЛГБТК+-сообществу. Президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно публично выступал с критикой представителей этого сообщества.

Вместо Египта лайнер отправится в Черногорию

В Virgin Voyages заявили, что были крайне разочарованы решением египетских властей, о котором стало известно лишь за несколько часов до запланированного захода в порт.

В компании подчеркнули, что аналогичный маршрут в прошлом году был выполнен без каких-либо затруднений, а теперь, чтобы не испортить путешествие пассажирам, лайнер отправится в город Котор в Черногории.

На борту The Scarlet Lady находятся около 2 000 туристов. Примерно 1 100 из них – граждане США, остальные прибыли из Великобритании, Австралии, Канады и других стран.

Американский блогер Рэнди Словачек, путешествующий на борту лайнера, отметил, что за 36 лет существования Atlantis Events компания ни разу не сталкивалась с запретом на заход в порт. По его словам, теперь это произошло дважды за одну неделю. Он предположил, что широкий резонанс после отказа Турции мог повлиять и на решение египетских властей.

Блогер заверил, что пассажиры не утратили хорошего настроения. По его словам, они продолжают отдых, несмотря на изменения маршрута.

Словачек также рассказал, что многие туристы специально легли спать пораньше, чтобы утром отправиться на экскурсии к пирамидам и другим достопримечательностям Египта.

Позиция Atlantis Events

Комментируя отказ Турции, президент Atlantis Events Рич Кэмпбелл заявил телеканалу CNN, что был шокирован таким решением.

По его словам, особую тревогу вызывает тот факт, что страна фактически начала выбирать, каких туристов она готова принимать, а каких – нет.

Кемпбелл подчеркнул, что за всю 36-летнюю историю компании впервые судну отказали в заходе в порт именно из-за того, кем являются его пассажиры.

На сайте Atlantis Events сообщается, что после запрета Турции маршрут был оперативно изменен. Изначально планировалось добавить остановку в Александрии с экскурсиями в Каир и новый Большой египетский музей, а также остановку на греческом острове Крит в порту Ираклион. Однако после отказа Египта маршрут пришлось пересмотреть заново.