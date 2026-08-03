Единственный НПЗ Сербии может приостановить работу из-за низкого уровня воды в Дунае.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна сталкивается с огромными энергетическими проблемами, отметив, что из-за низкого уровня воды в Дунае НПЗ в Панчево, возможно, придется временно приостановить работу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал N1.

Он отметил, что сегодня Дунай является судоходным, но нагрузку необходимо уменьшить до 50 процентов.

"Есть четыре технологических процесса, для которых нам нужны Дунай и вода. У нас очень много проблем. Мы сделаем все, что в наших силах, и я надеюсь, что нам не придется останавливать работу нефтеперерабатывающего завода. Если же придется это сделать, то уже через два-три дня Дунай станет несудоходным", – сказал Вучич.

Вучич также отметил, что существует множество проблем с ценами на нефть на международном рынке.

"Мы переживем множество экономических проблем и очередную остановку нефтеперерабатывающего завода, не дай Бог. Надеюсь, что в этом не будет необходимости. Мы выдержим все это финансово, экономически, но выдержать это невозможно, если цены будут продолжать расти. Нет ни нефти, ни дизельного топлива", – сказал Вучич.

Хотя Вучич отметил, что вопрос заключается в том, "сможем ли" мы бороться с природой, он также добавил, что гражданам пока не стоит волноваться и что он проинформирует их, "когда придет время волноваться".

На понедельник, 3 августа, запланировано внеочередное заседание Штаба по чрезвычайным ситуациям Республики для обсуждения текущей ситуации и мер, принятых для обеспечения энергетической стабильности.

Премьер-министр Джуро Мацут призвал граждан рационально использовать электроэнергию в ближайшие дни из-за продолжительной жары и роста потребления, добавив, что ситуация в энергетическом секторе является "серьезной и сложной".