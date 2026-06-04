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euronews.com logoeuronews
4 Июня 2026, 22:50
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Двум участникам протестов из‑за убийства Генри Новака предъявлены обвинения

Двум мужчинам предъявлены обвинения в насилии в отношении полицейских в Саутгемптоне во вторник. Возмущённые поведением полиции в деле убитого Генри Новака, сотни манифестантов вступили в столкновения со стражами правопорядка.

Двум участникам протестов из‑за убийства Генри Новака предъявлены обвинения.
Двум участникам протестов из‑за убийства Генри Новака предъявлены обвинения.

Полиция графства Хэмпшир сообщила, что в ходе беспорядков пострадали 11 полицейских, а также служебная собака. Насилие вспыхнуло после того, как в открытый доступ была выложена запись с нагрудной камеры одного из полицейских, запечатлевшая последние минуты жизни 18‑летнего британца, передает euronews.com

Королевская служба уголовного преследования (CPS) сообщила в четверг, что 50‑летнему Мэтту Стайлеру предъявлено обвинение в нападении на полицейского в связи с беспорядками в Саутгемптоне, а 44‑летнему Даниэлю Фросту - в участии в массовых беспорядках и хранении при себе запрещённого оружия.

В пресс-релизе заместитель главного королевского прокурора округа Уэссекс Софи Стивенс заявила, что служба тесно сотрудничала с полицией Хэмпшира в ходе расследования.

«Наши прокуроры установили, что собрано достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд, и что в интересах общества добиваться привлечения к уголовной ответственности», - добавила Стивенс.

В среду полиция Хэмпшира опубликовала заявление с осуждением насилия.

«Мы понимаем и признаем, что как полицейские отвечаем за свои действия. Однако мы просим, чтобы эти действия оценивались в рамках справедливых и прозрачных процедур, - заявил главный констебль Алексис Бун. - Того, что мы увидели вчера вечером в Саутгемптоне, наше общество принять не может».

Правый активист Томми Робинсон (настоящее его имя Стивен Яксели-Леннон) также присутствовал на митинге в Саутгемптоне во вторник и заявил собравшимся, что добивается тюремного срока для причастных к инциденту полицейских.

Генри Новак в декабре возвращался домой после вечеринки с друзьями, когда на него напал и нанес множество ножевых ранений 23‑летний сикх Викрум Дигва. В прошлом месяце присяжные признали Дигву виновным в убийстве Новака. В понедельник суд приговорил его к пожизненному заключению с минимальным сроком 21 год.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после того, как выяснилось, что Дигва солгал прибывшим на место полицейским, заявив, что сам стал жертвой расистского нападения. Из-за этого офицеры надели на умирающего Новака наручники и задержали его.

На записи с нагрудной камеры слышно, как Новак говорит полицейским, что он "не может дышать" и что его ударили ножом, на что один из офицеров отвечает: "Не думаю, что это так, дружище".

Действия полицейских, проводивших задержание, с тех пор подверглись резкой критике, сегодня материалы переданы в Независимое управление по надзору за поведением полиции (IOPC).

Лидер партии «Реформ» Найджел Фарадж подвергся критике со стороны премьер-министра Кира Стармера после того, как призвал людей ответить на убийство Новака «чистой холодной яростью». Стармер обвинил Фараджа в попытке использовать случившееся, чтобы «сеять рознь».

«Скорбящая семья просила нас не реагировать так, как реагирует лидер партии “Реформ”, - сказал Стармер в палате общин. - Использовать эту трагедию для нагнетания обиды и раскола было бы недопустимо при любых обстоятельствах. Но делать это, когда семья прямо говорит: „Пожалуйста, не надо“, - непростительно».

В совместном заявлении объединение сикхских общин назвало убийство Новака «моментом безумия отдельного человека, которому не может быть оправданий».

При этом отмечалось, что значительная сикхская община сталкивалась с «оскорблениями и вспышками ненависти» во время процесса над Дигвой, особенно из-за сикхской практики ношения кирпана - небольшого клинка, являющегося частью религиозного облачения. По словам обвинения, при себе у Дигвы был обычный кирпан и крупный кинжал.

«Это был единичный случай, сикхская община стремится к углублению взаимопонимания и к тому, чтобы были извлечены уроки, - говорится в заявлении. - Глубоко верующие сикхи, которые носят кирпан, должны продолжать осознавать серьёзную ответственность, которая с этим связана, а также то, что для ношения его по подлинным религиозным мотивам предусмотрена лишь ограниченная правовая защита».

Источник
euronews.com logoeuronews
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