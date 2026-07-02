В Молдове задержали четырех человек по делу об «общаке воров в законе».

Сотрудники правоохранительных органов при поддержке работников пенитенциарных учреждений №11 в Бельцах и №6 в Сороках раскрыли схему незаконного сбора денег на содержание преступных организаций.

По версии следствия, они возглавлялись так называемыми «ворами в законе» как в тюрьмах, так и за их пределами, передает politia.md

В результате операции были задержаны четыре человека.

Среди задержанных с поличным — лица, которые непосредственно собирали деньги в конце каждого месяца, курьеры, перевозившие собранные средства для передачи в преступный «общак» (троих из них задержали с поличным в Кишиневе во время передачи денег и наркотиков), а также человек, находившийся в международном розыске по линии Интерпола и приговоренный в одной из стран ЕС к 15 годам лишения свободы.

Деньги незаконно собирались как в пенитенциарных учреждениях, так и за их пределами. Основной целью было финансирование преступной организации. Кроме того, средства использовались на питание членов преступной группы, приобретение запрещенных предметов (телефонов, алкоголя, наркотиков, организацию азартных игр), а также на подкуп сотрудников пенитенциарной системы, чтобы те позволяли совершать запрещенные законом действия.

Для успешного проведения операции правоохранители с марта 2025 года провели более 200 специальных следственных мероприятий. В среду при поддержке спецподразделения Fulger они провели около 50 обысков в тюрьмах Бельц и Сорок. Обыски также прошли у двух сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений, которых подозревают в содействии незаконной передаче запрещенных предметов в тюрьмы.

В ходе обысков были изъяты более 300 тысяч леев, 2 800 евро, 100 долларов США, 12 мобильных телефонов, запрещенных в местах лишения свободы, 10 SIM-карт, два устройства для употребления наркотиков, 14 шприцев с каннабисом и пневматический пистолет «Макаров». Все изъятое будет направлено на экспертизу и сопоставлено с другими доказательствами по уголовному делу, расследуемому Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Четверо задержанных считаются криминальными авторитетами среди заключенных и, по версии следствия, являются участниками преступной группы, действовавшей в местах лишения свободы в составе преступной организации, придерживающейся правил, установленных так называемыми «ворами в законе». Они помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время прокуроры PCCOCS предъявят им обвинения. До вступления приговора в законную силу они пользуются презумпцией невиновности.