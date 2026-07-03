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theguardian
3 Июля 2026, 10:53
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В парламенте Великобритании призвали запретить сериал «Маша и Медведь»

Группа депутатов Палаты общин Великобритании направила в правительство письмо с призывом рассмотреть прекращение трансляции сериала «Маша и Медведь» на территории страны.

В парламенте Великобритании призвали запретить сериал «Маша и Медведь».
В парламенте Великобритании призвали запретить сериал «Маша и Медведь».

По словам депутатов, мультсериал представляет собой «миловидную форму российской пропаганды», пишет theguardian.com

Обращение было составлено под руководством либерал-демократа Тома Гордона и подписано более чем 50 депутатами. Оно было адресовано министру культуры Лизе Нэнди.

Авторы письма указали на эпизоды, где четырехлетняя Маша носит советскую военную форму, шлем танкиста и фуражку пограничника, «исторически ассоциирующуюся с НКВД». По мнению депутатов, подобные образы «нормализуют советскую военную иконографию для детей».

Ранее стриминговый сервис Netflix продлил контракт на трансляцию «Маши и Медведя» на два новых сезона, а также на показ проекта на британской цифровой платформе ITVX.

Источник
theguardian
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