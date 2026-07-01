В Монако допросили пострадавшего в результате взрыва

Следователи допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате взрыва в Монако, сообщает Monaco Info в соцсети Х.

По данным телеканала, раненый подросток смог дать показания во Франции.

Двое других пострадавших пока не могут этого сделать — один из них находится в «критическом состоянии», его жизнь остается под угрозой.

Ранее сообщалось, что следствие в Монако полагает, что за покушением на Вадима Ермолаева может стоять СБУ, пишет Le Figaro. По данным издания, взрыв скорее был "предупреждением" для украинского бизнесмена, а не попыткой убийства.