Герасимов: Риск для графика вступления представляет геополитическая ситуация.

Региональная геополитическая ситуация и скептицизм некоторых государств-членов Европейского союза по отношению к процессу расширения являются основными проблемами.

Именно они могут повлиять на график вступления Республики Молдова в ЕС, предупреждает заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов, пишет ipn.md

По словам чиновницы, после начала переговоров Республике Молдова придётся провести комплексные реформы и адаптировать свои институты и экономику к европейским стандартам. Кристина Герасимов пояснила, что существует несколько факторов, которые могут задержать европейский путь страны. Первый связан со способностью властей реализовать проводимые реформы в разумные сроки.

«Первый риск, который может нарушить график вступления, заключается в том, что мы увязнем в сложных реформах, которые займут больше времени, чем мы планировали», — заявила заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова в эфире программе «În Profunzime» на телеканале ProTV Chișinău.

Герасимов отметила и уровень поддержки расширения Европейского союза среди граждан государств-членов, особенно в странах, где этот вопрос будет вынесен на референдум.

«Ещё один риск – это геополитическая ситуация и поддержка расширения Европейского союза гражданами Европы. Здесь мы не знаем, как проголосуют государства, которые вынесут этот вопрос на референдум», – сказала Кристина Герасимов.

Вице-премьер также обратила внимание на необходимость сохранения внутреннего консенсуса по цели вступления в Европейский союз. «Есть ещё один риск: потерять наше единство в отношении этого европейского пути. Все эти процессы зависят не только от Правительства, но и от всего общества. Вот почему важно придерживаться этой цели», – сказала в заключение заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции.