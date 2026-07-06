Экологи начали расследование в связи с возможным загрязнением реки Бэлцата.

Инспекторат по охране окружающей среды начал расследование возможного загрязнения реки Бэлцата.

Проверка была инициирована после того, как ведомство самостоятельно выявило признаки возможного экологического инцидента.

К расследованию привлечены инспекторы Инспекции по охране окружающей среды муниципия Кишинев и специалисты из Криулянского района. Они проводят обследование территории административного района Кишинева, чтобы установить источник возможного загрязнения.

Как сообщили в Инспекторате, контрольные мероприятия направлены на выяснение обстоятельств происшествия, а также на выявление лиц, которые могут нести ответственность за загрязнение.

На данный момент специалисты обследуют несколько участков русла реки Бэлцата и прилегающие к ним территории. После завершения проверки Инспекторат по охране окружающей среды обещает обнародовать результаты расследования и сообщить о мерах, которые будут приняты в соответствии с действующим законодательством.