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realitatea.md logorealitatea
6 Июля 2026, 16:52
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Экологи начали расследование в связи с возможным загрязнением реки Бэлцата

Инспекторат по охране окружающей среды начал расследование возможного загрязнения реки Бэлцата.

Экологи начали расследование в связи с возможным загрязнением реки Бэлцата.
Экологи начали расследование в связи с возможным загрязнением реки Бэлцата.

Проверка была инициирована после того, как ведомство самостоятельно выявило признаки возможного экологического инцидента.

К расследованию привлечены инспекторы Инспекции по охране окружающей среды муниципия Кишинев и специалисты из Криулянского района. Они проводят обследование территории административного района Кишинева, чтобы установить источник возможного загрязнения.

Как сообщили в Инспекторате, контрольные мероприятия направлены на выяснение обстоятельств происшествия, а также на выявление лиц, которые могут нести ответственность за загрязнение.

На данный момент специалисты обследуют несколько участков русла реки Бэлцата и прилегающие к ним территории. После завершения проверки Инспекторат по охране окружающей среды обещает обнародовать результаты расследования и сообщить о мерах, которые будут приняты в соответствии с действующим законодательством.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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