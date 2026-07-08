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noi.md logonoi
8 Июля 2026, 10:46
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Жители Будешт - о реке Бэлцата: Она грязная, идет сильный запах

Местные жители села Будешты заметили, что вода в реке Бэлцата, притоке Днестра, приобрела серый оттенок.

Жители Будешт - о реке Бэлцата: Она грязная, идет сильный запах.
Жители Будешт - о реке Бэлцата: Она грязная, идет сильный запах.

Люди также жалуются на неприятный запах, который чувствуется каждый раз, когда они проходят мимо реки. Подобные инциденты происходят часто, заявляет примар коммуны Будешты муниципия Кишинев, передает noi.md со ссылкой на moldova1.md

В этой зоне работают несколько фабрик, у которых, предположительно, отсутствуют очистные сооружения. 

Ранее проведенные тесты показали, что из-за загрязнения температура воды достигала даже 70 градусов Цельсия. Жителей насторожил неприятный запах, исходящий от речной воды.

«Запах стоит уже около недели. Не понимал, в чем причина. Я живу прямо на берегу», - говорят люди.

«Идет сильный запах. Река грязная, потому что все сбрасывают туда отходы», - отмечают местные жители. 

«Знаю, что в целом наши реки загрязнены, и это серьезная проблема, особенно в нашем селе», - говорят жители. 

Инспекторы по охране окружающей среды проверили плодоовощную фабрику, работающую в Будештах. Ее представители утверждают, что не имеют никакого отношения к загрязнению реки. 

«Предстоит провести проверку экономического агента, который, как предполагается, допустил загрязнение местной реки. В ходе проверки нам предстоит подтвердить или опровергнуть данную информацию. Проверка будет проведена совместно с лабораторией Агентства по окружающей среде, которая отберет пробы воды», — пояснил инспектор по охране окружающей среды Ион Калинюк. 

Река Бэлцата — правый приток реки Днестр, ее протяженность составляет около 27 км.

Источник
noi.md logonoi
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