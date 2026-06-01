Доставщиков еды в Румынии обяжут проходить курсы пищевой гигиены.

Национальное управление по защите прав потребителей Румынии (ANPC) инициировало процедуру официального признания профессии «доставщик продуктов питания».

Ведомство добивается включения этой специальности в Классификатор профессий Румынии как отдельной от профессии «курьер», пишет news.ro

Главное отличие, по мнению ANPC, заключается в специфике работы: доставщики продуктов питания перевозят товары, предназначенные для употребления человеком, в том числе скоропортящиеся. Это накладывает на них дополнительные обязанности по обеспечению безопасности потребителей.

Согласно инициативе, доставщики еды должны будут пройти обязательный курс по пищевой гигиене, соблюдать правила предотвращения загрязнения продуктов во время транспортировки и поддерживать надлежащие условия перевозки.

Ведомство уже направило необходимую документацию в учреждение, ответственное за ведение и обновление Классификатора профессий.

Сектор доставки еды в Румынии активно развивается в последние годы, однако действующее законодательство не разделяет курьеров, перевозящих обычные посылки, и доставщиков продуктов, хотя риски для потребителей в этих случаях принципиально разные.

ANPC подчёркивает, что нововведение направлено на укрепление нормативной базы в сфере доставки еды и повышение ответственности операторов, работающих в этой отрасли.