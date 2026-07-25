Дом за 1 евро в Италии — хуже, чем проклятие: женщина рассказала, как обманывают людей.

Программа "дом за 1 евро", которую итальянские муниципалитеты запустили для спасения заброшенных деревень, давно обросла мифами о практически бесплатном жилье.

На самом деле за символической ценой скрывается сложная юридическая конструкция и немалые расходы, которые способны превратить мечту об итальянском домике в финансовую ловушку, передает focus.ua

Разобраться в том, как устроена эта схема, важно каждому, кто клюнул на привлекательный заголовок в интернете. Риэлтор Татьяна, ведущая блог в Instagram (@real_italy_estate), рассказала о скрытых ловушках, которые могут обернуться для инвесторов чем-то хуже, чем проклятие. Фокус разобрался во всех нюансах.

Конкурс с жесткими условиями

Прежде всего стоит избавиться от мысли, что жилье за евро — это щедрый жест итальянских властей или льготное соглашение. На самом деле всё начинается с bando pubblico — официального конкурса, который объявляет муниципалитет.

Именно в этом документе прописаны:

требования к участникам;

сроки, в которые необходимо провести реконструкцию;

обязательства в отношении объекта;

размер залога и штрафные санкции за нарушение условий.

Без участия в таком конкурсе приобрести недвижимость по программе просто невозможно — двери в "дом мечты" открываются только через bando.

Кто продает дом

Здесь кроется юридическая тонкость, которую часто упускают из виду. Договор заключается не с муниципалитетом, а с частным собственником — человеком, который уже не хочет нести на себе бремя расходов за заброшенную недвижимость и готов передать ее общине. Муниципалитет же выступает в роли организатора: устанавливает правила игры, контролирует выполнение условий и следит за тем, чтобы покупатель соблюдал взятые на себя обязательства.

То есть новый владелец одновременно заключает договор с частным лицом и берет на себя обязательства перед муниципалитетом — выполнить ремонт в установленные сроки и обеспечить дальнейшее использование объекта в соответствии с условиями конкурса.

Сколько придется заплатить

Символическая цена в 1 евро — это лишь вершина айсберга, а основные расходы скрываются под водой.

По приблизительным подсчётам:

ремонт обойдется от 20 до 100 тысяч евро — в зависимости от состояния здания;

нотариальные расходы составляют около 3–5 тысяч евро;

депозит, гарантирующий выполнение обязательств, — ещё 2–5 тысяч евро.

Таким образом, вместо "бесплатного" дома покупатель получает проект с немалым бюджетом и не всегда предсказуемыми сроками.

Мелким шрифтом

Условия каждого "бандо" индивидуальны, и единого стандарта для всей Италии не существует — каждый случай приходится анализировать отдельно для конкретного муниципалитета.

Среди типичных ограничений встречаются:

запрет на перепродажу недвижимости в течение установленного срока;

разрешение на продажу только после завершения ремонтных работ;

обязанность проживать в доме лично;

или, наоборот, возможность сдавать объект в аренду.

Инструмент развития территорий

Главное, что нужно понять: программа "дом за 1 евро" — это не подарок судьбы и не лазейка для экономных, а продуманный инструмент, с помощью которого Италия пытается вдохнуть жизнь в труднодоступные и полупустые городки.

Фактически покупателю "подсувают" в привлекательной обложке процесс капитального ремонта в местах, куда даже дорога не всегда ведет, с бюджетом, который сложно предсказать заранее.

Да, на реконструкцию обычно отводится несколько лет, поэтому расходы можно распределить по этапам. Но принесет ли эта авантюра в конечном итоге прибыль — вопрос открытый.

В конечном итоге успех всего предприятия будет зависеть не от начальной цены в 1 евро, а от трёх факторов: местоположения, выбранного сценария использования недвижимости и того, насколько вы развили свои навыки в сфере ремонта.

Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, но итальянскому дому за евро — стоит, и не раз.