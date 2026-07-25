Дом за 1 евро в Италии — хуже, чем проклятие: женщина рассказала, как обманывают людей
Программа "дом за 1 евро", которую итальянские муниципалитеты запустили для спасения заброшенных деревень, давно обросла мифами о практически бесплатном жилье.
На самом деле за символической ценой скрывается сложная юридическая конструкция и немалые расходы, которые способны превратить мечту об итальянском домике в финансовую ловушку, передает focus.ua
Разобраться в том, как устроена эта схема, важно каждому, кто клюнул на привлекательный заголовок в интернете. Риэлтор Татьяна, ведущая блог в Instagram (@real_italy_estate), рассказала о скрытых ловушках, которые могут обернуться для инвесторов чем-то хуже, чем проклятие. Фокус разобрался во всех нюансах.
Конкурс с жесткими условиями
Прежде всего стоит избавиться от мысли, что жилье за евро — это щедрый жест итальянских властей или льготное соглашение. На самом деле всё начинается с bando pubblico — официального конкурса, который объявляет муниципалитет.
Именно в этом документе прописаны:
- требования к участникам;
- сроки, в которые необходимо провести реконструкцию;
- обязательства в отношении объекта;
- размер залога и штрафные санкции за нарушение условий.
Без участия в таком конкурсе приобрести недвижимость по программе просто невозможно — двери в "дом мечты" открываются только через bando.
Кто продает дом
Здесь кроется юридическая тонкость, которую часто упускают из виду. Договор заключается не с муниципалитетом, а с частным собственником — человеком, который уже не хочет нести на себе бремя расходов за заброшенную недвижимость и готов передать ее общине. Муниципалитет же выступает в роли организатора: устанавливает правила игры, контролирует выполнение условий и следит за тем, чтобы покупатель соблюдал взятые на себя обязательства.
То есть новый владелец одновременно заключает договор с частным лицом и берет на себя обязательства перед муниципалитетом — выполнить ремонт в установленные сроки и обеспечить дальнейшее использование объекта в соответствии с условиями конкурса.
Сколько придется заплатить
Символическая цена в 1 евро — это лишь вершина айсберга, а основные расходы скрываются под водой.
По приблизительным подсчётам:
- ремонт обойдется от 20 до 100 тысяч евро — в зависимости от состояния здания;
- нотариальные расходы составляют около 3–5 тысяч евро;
- депозит, гарантирующий выполнение обязательств, — ещё 2–5 тысяч евро.
Таким образом, вместо "бесплатного" дома покупатель получает проект с немалым бюджетом и не всегда предсказуемыми сроками.
Мелким шрифтом
Условия каждого "бандо" индивидуальны, и единого стандарта для всей Италии не существует — каждый случай приходится анализировать отдельно для конкретного муниципалитета.
Среди типичных ограничений встречаются:
- запрет на перепродажу недвижимости в течение установленного срока;
- разрешение на продажу только после завершения ремонтных работ;
- обязанность проживать в доме лично;
- или, наоборот, возможность сдавать объект в аренду.
Инструмент развития территорий
Главное, что нужно понять: программа "дом за 1 евро" — это не подарок судьбы и не лазейка для экономных, а продуманный инструмент, с помощью которого Италия пытается вдохнуть жизнь в труднодоступные и полупустые городки.
Фактически покупателю "подсувают" в привлекательной обложке процесс капитального ремонта в местах, куда даже дорога не всегда ведет, с бюджетом, который сложно предсказать заранее.
Да, на реконструкцию обычно отводится несколько лет, поэтому расходы можно распределить по этапам. Но принесет ли эта авантюра в конечном итоге прибыль — вопрос открытый.
В конечном итоге успех всего предприятия будет зависеть не от начальной цены в 1 евро, а от трёх факторов: местоположения, выбранного сценария использования недвижимости и того, насколько вы развили свои навыки в сфере ремонта.
Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, но итальянскому дому за евро — стоит, и не раз.