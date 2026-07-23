В доме, где родился Адольф Гитлер, открыли полицейский участок.

В австрийском городе Браунау-на-Инн, в доме, где родился Адольф Гитлер, открылся полицейский участок. Официальная церемония открытия участка, на которой присутствовал глава МВД Австрии Герхард Карнер, прошла 22 июля.

Австрийские власти вели многолетнюю тяжбу с владелицей дома, которая завершилась тем, что в 2016 году здание было экспроприировано. Существовали планы снести дом, чтобы он не был местом паломничества неонацистов, однако от них, в итоге, было решено отказаться и разместить в здании полицейский участок, пишет meduza.io

В 2020 году, когда были подведены итоги конкурса на реконструкцию здания, сообщалось, что на превращение его в полицейский участок потратят пять миллионов евро.

Как отмечает Reuters, единственное, что сейчас напоминает о том, что в этом здании родился Гитлер, — памятный камень возле дома, привезенный из концлагеря Маутхаузен, на котором выбита надпись: «Фашизм — никогда больше».

Адольф Гитлер родился в доме в Браунау-на-Инне под Зальцбургом в 1889 году. В разные годы в доме находились школа, библиотека, а также приют для людей с инвалидностью.