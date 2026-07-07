Напал на продавщицу ради трех шоколадок: житель Кишинева получил почти 7 лет тюрьмы.

Суд Кишинева вынес приговор 47-летнему мужчине, который с ножом напал на продавщицу ради трех шоколадных батончиков и небольшой суммы денег.

Как сообщает прокуратура муниципия, за это преступление нападавший получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, пишет rupor.md

Само нападение произошло вечером 9 мая 2026 года в одном из продуктовых магазинов в центре столицы. Согласно материалам дела, мужчина зашел в помещение, ворвался за прилавок и начал угрожать сотруднице ножом, требуя отдать выручку. Когда женщина ответила, что денег в кассе нет, нападавший забрал с полки три шоколадки Snickers, схватил продавщицу за волосы и повалил на пол, чтобы она не могла сопротивляться. После этого он сам открыл кассовый аппарат, забрал оттуда 157 леев и попытался скрыться.

Потерпевшая успела нажать тревожную кнопку, поэтому нападавшего задержали на месте сотрудники частной охраны, прибывшие по вызову. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. В прокуратуре уточняют, что вынесенный приговор еще может быть обжалован в вышестоящей инстанции.