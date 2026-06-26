Житель Кишинева, ограбивший женщину на костылях и мужчину, получил 8 лет тюрьмы.

В Кишиневе 24-летнего парня осудили на 8 лет лишения свободы за два ограбления в центре столицы.

Как сообщает прокуратура, преступник нападал на прохожих ради денег и телефонов, а итоговый большой срок получил за повторные преступления, так как уже имел судимость, сообщает rupor.md

Оба нападения произошли в конце февраля 2023 года. По данным следствия, первой жертвой обвиняемого стала женщина с переломом ноги, которая шла по улице с костылем. Понимая, что из-за травмы она не сможет защитить себя или догнать его, парень проследил за ней, напал со спины, повалил на землю и отобрал телефон стоимостью 3 600 леев.

На следующий день вечером злоумышленник пошел на преступление уже вместе с сообщниками, дела которых выделили в отдельное производство. На улице они выследили мужчину: подсудимый подошел сзади, ударил прохожего по голове и схватил за шею, а его подельники в это время забрали у человека телефон за 7 800 леев, 1 200 леев наличными, пакеты с продуктами и другие вещи.

В ходе судебного заседания молодой человек полностью признал свою вину, заявил о раскаянии и пообещал возместить пострадавшим ущерб. В прокуратуре уточняют, что это далеко не первое его нарушение закона — ранее он уже был судим за кражи, угон автомобиля, мошенничество и вождение в нетрезвом виде.

Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции, поэтому до окончательного решения суда мужчина считается невиновным.