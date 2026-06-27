theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
27 Июня 2026, 20:14
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Додон: Нельзя игнорировать признаки экстремизма, нетерпимости или неофашистской риторики

Никто не должен игнорировать признаки экстремизма, нетерпимости или неофашистской риторики, где бы они ни проявлялись — в Молдове или в любой другой части Европы, отметил Додон.

Додон: Нельзя игнорировать признаки экстремизма, нетерпимости или неофашистской риторики.
Додон: Нельзя игнорировать признаки экстремизма, нетерпимости или неофашистской риторики.

Об этом заявил председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, выступая в ПАСЕ, передает noi.md

По его словам, мы долгие годы верили, что идеи нацизма и фашизма остались в прошлом и никогда не вернутся. Однако время заставляет людей забывать уроки истории. 

«Сегодня мы видим попытки возродить опасные идеологии. Мы внимательно следим за недавними историческими спорами между Варшавой и Киевом, в частности, за опасениями по поводу публичной героизации фигур, причастных к преступлениям против мирного населения во время Второй мировой войны», - отметил Игорь Додон.

Он подчеркнул, что, к сожалению, мы наблюдаем схожие тенденции и в Республике Молдова. Отдельные политические игроки пытаются представить в положительном свете некоторые фигуры нацистской эпохи, включая генерала Иона Антонеску, обвиняемого в преступлениях против человечности. Это вызывает беспокойство у многих граждан. 

Председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы отметил, что после пяти лет правления PAS многие люди чувствуют, что публичный дискурс в Молдове становится всё более разделенным и пронизанным враждебностью. 

«На мой взгляд, любая политическая сила, пропагандирующая ненависть, дискриминацию, дегуманизацию или страх, не может по-настоящему представлять европейские ценности. Я призываю всех европейских лидеров и учреждения продолжать защищать мир, демократические ценности и социальную сплочённость. Моя искренняя просьба заключается в том, чтобы никто не игнорировал признаки экстремизма, нетерпимости или неофашистской риторики, где бы они ни проявлялись — в Молдове или в любой другой части Европы», - заявил Игорь Додон.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте