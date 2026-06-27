Додон: Нельзя игнорировать признаки экстремизма, нетерпимости или неофашистской риторики.

Никто не должен игнорировать признаки экстремизма, нетерпимости или неофашистской риторики, где бы они ни проявлялись — в Молдове или в любой другой части Европы, отметил Додон.

Об этом заявил председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, выступая в ПАСЕ, передает noi.md

По его словам, мы долгие годы верили, что идеи нацизма и фашизма остались в прошлом и никогда не вернутся. Однако время заставляет людей забывать уроки истории.

«Сегодня мы видим попытки возродить опасные идеологии. Мы внимательно следим за недавними историческими спорами между Варшавой и Киевом, в частности, за опасениями по поводу публичной героизации фигур, причастных к преступлениям против мирного населения во время Второй мировой войны», - отметил Игорь Додон.

Он подчеркнул, что, к сожалению, мы наблюдаем схожие тенденции и в Республике Молдова. Отдельные политические игроки пытаются представить в положительном свете некоторые фигуры нацистской эпохи, включая генерала Иона Антонеску, обвиняемого в преступлениях против человечности. Это вызывает беспокойство у многих граждан.

Председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы отметил, что после пяти лет правления PAS многие люди чувствуют, что публичный дискурс в Молдове становится всё более разделенным и пронизанным враждебностью.

«На мой взгляд, любая политическая сила, пропагандирующая ненависть, дискриминацию, дегуманизацию или страх, не может по-настоящему представлять европейские ценности. Я призываю всех европейских лидеров и учреждения продолжать защищать мир, демократические ценности и социальную сплочённость. Моя искренняя просьба заключается в том, чтобы никто не игнорировал признаки экстремизма, нетерпимости или неофашистской риторики, где бы они ни проявлялись — в Молдове или в любой другой части Европы», - заявил Игорь Додон.