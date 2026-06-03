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gazeta.ru logogazeta
3 Июня 2026, 20:13
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Додон: Вывод войск РФ из Приднестровья возможен при решении приднестровского конфликта

Об этом заявил экс-президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Додон: Вывод войск РФ из Приднестровья возможен при решении приднестровского конфликта
Додон: Вывод войск РФ из Приднестровья возможен при решении приднестровского конфликта

Он отметил, что в Приднестровье есть миротворцы, которые работают по мандату Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, также там есть Оперативная группа российских войск (ОГРВ), передает gazeta.ru

«Миротворцев зачем трогать, если они обеспечивают мир, у нас никаких проблем не было. По ОГРВ — эти тысяча-полторы солдат должны уйти оттуда… Но только в рамках политического решения приднестровского конфликта», — сказал Додон.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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