Додон: Вывод войск РФ из Приднестровья возможен при решении приднестровского конфликта

Он отметил, что в Приднестровье есть миротворцы, которые работают по мандату Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, также там есть Оперативная группа российских войск (ОГРВ), передает gazeta.ru

«Миротворцев зачем трогать, если они обеспечивают мир, у нас никаких проблем не было. По ОГРВ — эти тысяча-полторы солдат должны уйти оттуда… Но только в рамках политического решения приднестровского конфликта», — сказал Додон.