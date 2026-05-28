Додон в Беларуси: В Молдове нам запрещают носить георгиевскую ленточку.

Об этом председатель Партии социалистов и ее фракции в парламенте Молдовы, экс-президент Игорь Додон сказал во время II Международной межпартийной конференции, пишет stiri.md со ссылкой на СМИ Беларуси.

Он отметил удачный выбор города для проведения межпартийного форума.

"Уверен, большинство, когда было возложение цветов (в Брестской крепости) с трепетом находились на этой священной земле, - сказал он. - Да, пытаются переписать нашу историю. В Молдове нам даже запрещают носить георгиевские ленточки. Но чем больше запрещают, тем больше людей выходят на марш Победы".

Игорь Додон надеется, что в таком противостоянии удастся отстоять общую Победу.

"Потому что мы потомки победителей, и мы должны обеспечить продолжение этой памяти для наших народов", - убежден Додон.

Он отметил, что в регионе и мире складывается напряженная ситуация, рядом развернулся военный конфликт.

"Почему это происходит? В чьих интересах это происходит? Почему дошло до того, что используют целый народ, целую страну как пушечное мясо против своих геополитических оппонентов. Война идет и в других местах. Можно ли это как-то остановить? Европейский союз, к сожалению, идет на милитаризацию на фоне того, что экономика разрушается, а миграция душит страны ЕС", - сказал Игорь Додон.

По его словам, от игр недальновидных политиков страдают народы, которые хотят мира. Один из примеров - Украина, которая соседствует с Беларусью и Молдовой, через территории этих стран прошли многие беженцы.

"Мы можем и должны начинать договариваться. Пример Беларуси показывает, что это возможно. Не случайно пару дней назад я назвал Александра Лукашенко настоящим патриотом своей страны. Когда можно говорить и с Путиным, и с Трампом, и Макрон будет звонить и пытаться договариваться. Это пример настоящей политики, которой должны заниматься люди, которые ценят интересы своего народа. Пора Европейскому союзу, его нынешним руководителям об этом задуматься", - подчеркнул Додон.