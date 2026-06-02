Infotag.md logoInfotag
2 Июня 2026, 11:11
4 219
Додон: Выборы в Тараклии, Оргееве и Русештий Ной предвещают упадок PAS

Результаты выборов в Тараклии, Оргееве и Русештий Ной «предвещают упадок власти PAS и вселяют людям надежду и смелость освободить страну от жёлтой диктатуры». Такое мнение высказал председатель Партии социалистов Игорь Додон.

«Во всех трёх важных региональных населённых пунктах PAS потерпела поражение – победа досталась оппозиции. Это не просто результат выборов, это важный психологический и общественный сигнал. Граждане глубоко разочарованы правлением PAS. Граждане хотят других руководителей – более компетентных и более ответственных. И граждане набрались смелости и поняли, что у себя дома именно они будут решать, кого выбирать и кто будет управлять их населённым пунктом», - полагает он, цитирует infotag.md

Оппозиционный политик убеждён, что «число людей, возмущённых правлением PAS, будет расти, решимость народа будет укрепляться, и на следующих выборах – местных, президентских и парламентских – PAS будет с позором отстранена от власти, а Республика Молдова получит шанс вернуться к гуманной и ответственной политике, ориентированной на национальные интересы и реальную заботу о людях».

Источник
Infotag.md logoInfotag
