До 1,3 млн рабочих мест в ЕС под угрозой из-за войны на Ближнем Востоке.

Это предупреждение прозвучало во время представления Весеннего пакета Европейского семестра 2026 года, пакета документов Еврокомиссии, выходящего два раза в год и определяющего для 27 государств-членов экономические приоритеты союза, передает euronews.com

«Из-за войны на Ближнем Востоке под угрозой находятся до 1,3 млн рабочих мест, прежде всего в энергоемких отраслях», — сказала Мынзату на пресс-конференции.

«Отмечу также, что рост цен на энергоносители особенно болезненно ударит по малообеспеченным домохозяйствам в Европе, поэтому мы рекомендуем всем государствам-членам принять точечные меры поддержки уязвимых групп населения», — добавила комиссар.

Конфликт, начавшийся в конце февраля этого года, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану, уже ощутимо сказался на европейской экономике: вслед за этим резко выросли цены на энергию. Согласно последнему экономическому прогнозу Евросоюза, опубликованному в мае, война затормозила рост экономики Европы и подстегнула инфляцию.

Показатели роста и инфляции по странам ЕС сильно различаются; Еврокомиссия считает, что такие расхождения представляют угрозу конкурентоспособности.

Ключевые приоритеты

Значительная часть пакета посвящена вопросам занятости: в нем акцент делается на создании качественных рабочих мест и на том, как страны ЕС могут справиться с хронической нехваткой квалифицированных кадров в стратегически важных отраслях.

«Улучшение образовательных результатов и более тесное увязывание навыков граждан с потребностями рынка труда остаются ключевыми приоритетами, в том числе для решения проблемы дефицита рабочей силы и навыков, которая особенно остро ощущается в таких стратегических секторах, как кибербезопасность, квантовые технологии, искусственный интеллект и полупроводники», — говорится в пакете Европейского семестра.

На пресс-конференции Мынзату сообщила, что 77 процентов европейских компаний считают нехватку навыков серьезным препятствием для инвестиций. По ее словам, главным фактором этих дефицитов остаются плохие условия труда.

«Мы не сможем привлекать таланты, сокращать дефицит кадров и повышать доходы людей, если не обеспечим достойные условия труда», — подчеркнула комиссар.

Ставка на конкурентоспособность

С самого начала нынешнего мандата председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала повышение конкурентоспособности одним из главных приоритетов Комиссии на фоне растущей геополитической неопределенности.

Это отражается и в последнем Весеннем пакете Европейского семестра, в котором внимание сосредоточено на том, как Европа может укрепить свои позиции на мировой арене.

В частности, ЕС намерен уменьшить экономические барьеры на едином рынке, создать более благоприятные условия для бизнеса и капитала и сократить стратегические зависимости, прежде всего от Китая и США.

Для этого Еврокомиссия подталкивает государства-члены к проведению более активной промышленной политики, наращиванию инвестиций на финансовых рынках и реализации повестки по дерегулированию, которая, среди прочего, должна снизить административную нагрузку как в частном, так и в государственном секторе.

Параллельно Комиссия стремится ускорить экономические реформы на уровне ЕС, однако прогресс во многом зависит от готовности государств-членов действовать, что уже давно остается координационным вызовом.