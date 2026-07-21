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rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 10:24
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МИД Молдовы призвал граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток

В связи с текущей ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Молдова настоятельно рекомендует гражданам избегать любых необязательных поездок в регион.

МИД Молдовы призвал граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток.
МИД Молдовы призвал граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток.

Гражданам, которые уже находятся в странах региона, рекомендуется проявлять повышенную осторожность, постоянно следить за информацией, предоставляемой местными властями, и строго соблюдать инструкции по безопасности, введённые в чрезвычайных ситуациях, пишет rupor.md

Министерство призывает граждан получать информацию о развитии ситуации с безопасностью исключительно из официальных источников и поддерживать связь с дипломатическими представительствами Республики Молдова, аккредитованными в соответствующих странах.

В настоящее время в нескольких государствах Ближнего Востока действуют ограничения на использование воздушного пространства, что может повлиять на расписание авиарейсов.

В связи с этим гражданам рекомендуется поддерживать связь с авиакомпаниями и/или туристическими агентствами, регулярно проверять статус рейсов и рассматривать альтернативные варианты поездок только в том случае, если они не создают дополнительных рисков для безопасности.

Кроме того, гражданам Республики Молдова рекомендуется сообщить свои контактные данные дипломатическим представительствам страны в регионе, чтобы в случае чрезвычайной ситуации с ними можно было оперативно связаться и предоставить необходимую информацию.

Для получения консульской помощи граждане Молдовы могут обращаться в дипломатические представительства Республики Молдова в регионе.

Источник
rupor.md logorupor
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