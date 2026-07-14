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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Июля 2026, 20:49
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Авиационный регулятор ЕС ужесточил предупреждение о полетах на Ближнем Востоке

Агентство по безопасности авиации Европейского союза (EASA) во вторник, 14 июля, возобновило и ужесточило свое предупреждение для авиакомпаний, осуществляющих полеты на Ближнем Востоке.

Авиационный регулятор ЕС ужесточил предупреждение о полетах на Ближнем Востоке.
Авиационный регулятор ЕС ужесточил предупреждение о полетах на Ближнем Востоке.

EASA призвало авиацию ЕС избегать воздушного пространства Бахрейна, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и над Оманским заливом в связи с новой вспышкой конфликта между США и Ираном, передает eurointegration.com.ua

Всего неделю назад EASA отозвало свое предыдущее предупреждение после кратковременного ослабления напряженности в регионе в результате временного перемирия между Тегераном и Вашингтоном, заключенного в прошлом месяце.

В том предупреждении авиакомпаниям рекомендовалось проявлять осторожность при выполнении полётов в воздушном пространстве этих стран, а также Израиля, Иордании, Омана и Саудовской Аравии.

Новое, более ограничительное предупреждение действует до 29 июля.

"Наличие в регионе крупных военных объектов США повышает вероятность того, что государства, на которые распространяется действие данного информационного бюллетеня о зонах конфликта, могут подвергнуться непосредственным ракетным и беспилотным атакам со стороны Ирана", – отмечают в EASA.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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