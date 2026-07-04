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unian.net logounian
4 Июля 2026, 09:49
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Диетологи назвали 8 напитков, которые заменят кофе и не нанесут вреда организму

Некоторые из них содержат кофеин, другие – полностью без него, но польза для здоровья обещается в каждом из них.

Диетологи назвали 8 напитков, которые заменят кофе и не нанесут вреда организму.
Диетологи назвали 8 напитков, которые заменят кофе и не нанесут вреда организму.

О напитках, которые могут стать полноценной заменой кофе – как для тех, кто хочет полностью отказаться от него, так и для тех, кто просто хочет сократить его потребление, – сообщает Verywell Health, передает unian.net

Матча вместо эспрессо

Первый вариант – матча, порошковый зеленый чай с характерным землистым вкусом. По имеющимся данным, польза матча во многом связана с антиоксидантом эпигаллокатехином галлатом (EGCG), который может уменьшать воспаление и поддерживать здоровье сердца. В исследовании, опубликованном в журнале Molecules, отмечается, что сочетание кофеина и аминокислоты L-теанина в матча дает более устойчивый, без резких скачков, прилив энергии и концентрации, чем классический кофе.

Чай, в котором кофеина в три раза меньше

Чай масала – черный чай с корицей, кардамоном, имбирем, гвоздикой и черным перцем. В одной чашке чая с молоком содержится около 21 мг кофеина – тогда как в чашке черного кофе его около 90 мг. По имеющимся данным, специи в составе чая дополнительно поддерживают иммунитет, сердце и пищеварение.

Грибной кофе – с адаптогенами

Еще один напиток – грибной кофе, смесь молотого кофе с высушенными лекарственными грибами: кордицепсом, рейши, трутовиком пестрым, львиной гривой или чагой. В зависимости от рецептуры она может содержать кофеин или быть полностью без него. Как говорится в материале, такие грибы относятся к адаптогенам – веществам, которые помогают организму приспосабливаться к стрессу. Производители часто добавляют в напиток корицу или какао, чтобы смягчить землистый вкус.

Мате – энергия без "дрожи"

Йерба мате – традиционный южноамериканский напиток из листьев парагвайского падуба. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, по содержанию кофеина (около 80 мг на чашку) он почти не уступает кофе, однако благодаря теобромину и теофилину дарит бодрость без чувства тревоги или перевозбуждения. Традиционно его заваривают в тыквенной посуде и пьют через металлическую соломинку, иногда добавляя мяту или ромашку.

Цикорий – вкус кофе без кофеина

Кофе из цикория готовится из обжаренного корня цикория, который по вкусу напоминает обычный кофе, но не содержит кофеина. Корень богат инулином – пребиотической клетчаткой, которая питает полезные бактерии кишечника, а также обладает легким слабительным действием.

Мята, золотое молоко и ройбуш

Среди других вариантов – мятный чай, который не бодрит, зато помогает при вздутии живота и тошноте благодаря антимикробным свойствам мяты. Золотое молоко (латте с куркумой) готовят из тёплого молока, куркумы, корицы и чёрного перца – последний, по данным исследования, опубликованного в ACS Pharmacology & Translational Science, повышает усвояемость куркумина до 2000%. Замыкает список ройбуш – южноафриканский чай без кофеина с антиоксидантами аспалатином и кверцетином, которые могут поддерживать здоровье сердца.

Источник
unian.net logounian
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