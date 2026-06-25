Чашка кофе над пропастью: туристы массово отправляются в самое опасное кафе мира.

Кафе Gushi Cliff Coffee в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая позволяет посетителям насладиться чашкой кофе на склоне скалы, на высоте 60 метров над уровнем моря.

Обычно, когда люди пьют кофе, они расслабляются и наслаждаются напитком, но в Cliff Coffee, уникальном кафе, это будет непросто. Ведь оно расположено на крутом склоне скалы, примерно в 60 метрах над уровнем моря. Поэтому его с гордостью называют "самым экстремальным кафе в мире", пишет focus.ua со ссылкой на odditycentral.com

Кафе Gushi Cliff Coffee состоит из прямоугольных платформ, прикрепленных болтами к скале, которые служат местами для посетителей. Чтобы добраться до кафе, туристам сначала необходимо пройти по тропе "виа ферата" примерно 30 минут, после чего их спустят на платформы под присмотром инструктора.

Открывшееся в 2004 году кафе на скале недавно стало популярным после того, как в социальных сетях начали распространяться несколько видеороликов, снятых в этом захватывающем месте.

Столкнувшись с огромным интересом со стороны туристов, основатель Cliff Coffee подчеркнул, что предварительное бронирование обязательно и что люди не могут просто спускаться на платформы по веревке без присмотра персонала.

Кофе в Gushi Cliff Coffee стоит 398 юаней (58 долларов), что звучит немного дорого даже для кофе премиум-класса, но владелец заведения пояснил, что в цену входит обязательная страховка, аренда профессионального снаряжения и услуги инструкторов по спуску на веревке. Кроме того, время пребывания не ограничено. Как только вы доберетесь до платформ, вы можете оставаться там сколько угодно.